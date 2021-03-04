Сабо: Луческу такой везунчик - не сыскать. Не знаю, что он в детстве ел

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал победу "киевлян" в матче 1/4 финала Кубка Украины над "Колосом" (0:0, по пенальти — 4:3).

— Матч "Динамо" — "Колос" получился очень сложным для динамовцев. Ожидали, что игра дойдет до серии пенальти?

— Мы увидели чисто кубковое противостояние. "Колос" — молодцы, хорошо защищались, отработали. Могли пройти дальше, если бы капитан команды не решил кого-то обмануть и не пробил по центру. Получилось, что обманул сам себя. Если ты боишься бить — зачем идешь бить?!

Мирче Луческу повезло. У киевлян не было стопроцентных моментов, но они были сильнее и много атаковали — мяч никак не шел в ворота. Все же, я был уверен в победе "Динамо". Знаю Мирчу Луческу. Это такой везунчик — не сыскать.

— После вылета Шахтера "Динамо" является фаворитом розыгрыша КУ 2020/21?

— Однозначно, киевляне сейчас являются фаворитом. Они сыграют в финале с "Зарей".

— Перед "Вильярреалом" киевляне отдали много сил...

— Даже не знаю, что сказать по поводу прогнозов на эту игру. Луческу может выиграть невозможный матч. Он очень везучий тренер. При мне говорили, что Якушин везучий, Лобановский везучий, но Луческу тут вне конкуренции. Не знаю, что он в детстве ел (смеется).

"Вильярреал" — очень хорошая команда, играет в шестерке Ла-лиги, но я уже даже боюсь что-то говорить по этому поводу. Посмотрим...