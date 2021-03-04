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Сабо: Луческу такой везунчик - не сыскать. Не знаю, что он в детстве ел

Кубок Украины
(5 голосов)

Йожеф Сабо - о кубковом матче киевлян с Колосом

Сабо: Луческу такой везунчик - не сыскать. Не знаю, что он в детстве ел

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал победу "киевлян" в матче 1/4 финала Кубка Украины над "Колосом" (0:0, по пенальти — 4:3).

— Матч "Динамо" — "Колос" получился очень сложным для динамовцев. Ожидали, что игра дойдет до серии пенальти?

— Мы увидели чисто кубковое противостояние. "Колос" — молодцы, хорошо защищались, отработали. Могли пройти дальше, если бы капитан команды не решил кого-то обмануть и не пробил по центру. Получилось, что обманул сам себя. Если ты боишься бить — зачем идешь бить?!

Мирче Луческу повезло. У киевлян не было стопроцентных моментов, но они были сильнее и много атаковали — мяч никак не шел в ворота. Все же, я был уверен в победе "Динамо". Знаю Мирчу Луческу. Это такой везунчик — не сыскать.

— После вылета Шахтера "Динамо" является фаворитом розыгрыша КУ 2020/21?

— Однозначно, киевляне сейчас являются фаворитом. Они сыграют в финале с "Зарей".

— Перед "Вильярреалом" киевляне отдали много сил...

— Даже не знаю, что сказать по поводу прогнозов на эту игру. Луческу может выиграть невозможный матч. Он очень везучий тренер. При мне говорили, что Якушин везучий, Лобановский везучий, но Луческу тут вне конкуренции. Не знаю, что он в детстве ел (смеется).

"Вильярреал" — очень хорошая команда, играет в шестерке Ла-лиги, но я уже даже боюсь что-то говорить по этому поводу. Посмотрим...

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (12)
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KDK2020 (Киев)
04.03.2021 в 22:23
тепер стало ясно, в чому були причини успіхів шахьтьйора у часи Луческу.
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0
0
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Saturn (Киев)
04.03.2021 в 21:57
Зависть - очень плохая штука, от нее бед много
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0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.03.2021 в 21:55
Зато мы теперь точно знаем что ел в детстве гнилая и плаксивая старушка сабо.
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+1
0
football_soccer (Украина)
04.03.2021 в 21:20
а, ну вот в чем дело оказывается. Эксперты с футболов решили, что все дело в везении.
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+4
0
Vantala (Kharkiv)
04.03.2021 в 21:07
Везёт сильнейшим - справедливая поговорка. А неграмотные неудачники потом всё списывают на везение, ведь признать себя бестолочью проигравшей в честном бою не хватает ни ума ни совести.
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+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.03.2021 в 20:54
вільярреал сьомий
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.03.2021 в 20:26
А чого ж ти, Йожик Йожикович, теж не поїв у 1996? Може тоді не обісрався б проти австрійського Рапіду та швейцарського Ксамакса із смт. Невшатель. А рівно за рік потому Лобановський абсолютно тим самим складом розмазав Барселону, та і не тільки.
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+5
-1
Саша AS80 (Харків)
04.03.2021 в 20:22
один дід обсирає іншого))) так кумедно)))
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+6
0
UA Hero (Chernivtsi)
04.03.2021 в 20:21
Сабо, Лобановський також був везунчиком??? Чи це талант, майстерність і важка праця, якої в тебе, тупого мадяра, ніколи не було???
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+7
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.03.2021 в 19:55
Фублин, завистливая старая хрень ...
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+8
-1
Хиденг (Днепр)
04.03.2021 в 19:53
Известно что! Только для такого везения нужно не только в детстве, а "Перед КАЖДОЮ ігрою!"
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+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2021 в 21:19
и "всей командой")))
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+2
-1


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