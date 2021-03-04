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Хавбек Агробизнеса уверяет, что команда способна преподнести еще одну сенсацию
На очереди - матч с Динамо
Полузащитник "Агробизнеса" Артур Думанюк поделился ожиданиями
- Какие впечатления после жеребьевки полуфинала?
- Многим ребятам из команды говорил, что нам выпадет играть с киевским "Динамо". Значит, так должно было случиться.
- Способен "Агробизнес" преподнести еще одну сенсацию?
- Думаю, что способен. Прошлая игра показала, что нет ничего невозможного. Почему - нет? Почему не взять и выйти в финал? Конечно, покажет игра, но в футболе бывает все.
- Сергей Петров сильно потрепал Хочолаву и Кривцова - защитники "Динамо" на очереди?
- Сергей выдал хороший матч. Видимо, он выиграл все верховые поединке, зацепился за все мячи. Думаю, что его возьмут "на карандаш" - с ним нужно играть дисциплинированно.
- Главная цель сегодня для "Агробизнеса" - попадание в УПЛ?
- Да. На нас перед кубковой игрой результат не давит - мы выходим и играем. Ехали в Турцию на сборы, которые длились месяц, чтобы подготовиться ко второму кругу чемпионата. У нас поставлена задача выйти в Премьер лиге и мы постараемся его выполнить.
- Волочиские болельщики готовы к настоящему футбольному празднику?
- Без разницы где играть против такого именитого соперника, как "Динамо". Думаю, что болельщики нас обязательно поддержат. Вчера звонили мне и говорили, что в Волочиске творилось что-то невероятное - город гулял всю ночь.
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