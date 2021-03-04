Сабо про игру Шахтера: Тыры-пыры, лево-право, все по-старинке, все уже привыкли

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал вылет "Шахтера" из Кубка Украины после поражения "Агробизнесу" (0:1).

— "Шахтер" сенсационно проиграл "Агробизнесу". В команде Луиша Каштру назрел кризис?

— В "Шахтере" что-то творится непонятное. Програть "Агробизнесу"... Тыры-пыры, лево-право, все по-старинке, все уже привыкли — хотят пройти по-центру, а там скопление игроков, мешают и свои, и чужие. Видимо, уже отошел этот футбол.

Я ожидал, что "Агробизнес" будет огрызаться, бороться и тому подобное, но что "Шахтер" им проиграет — даже не думал.

— Возможно, в Лиге Европы "Шахтер" покажет другую игру?

— Там играют в открытый футбол. В УПЛ идет борьба на одной половине поля, ударов мало, нужно действовать более агрессивным способом. Еще нужно и везение...

"Шахтеру" и его тренеру нанесли столько болезненных ударов, что не ясно, отойдут-ли они или нет. Что-то творится внутри команды — это однозначно.