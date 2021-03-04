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Сабо про игру Шахтера: Тыры-пыры, лево-право, все по-старинке, все уже привыкли
У горняков кризис идей?
Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
— "Шахтер" сенсационно проиграл "Агробизнесу". В команде Луиша Каштру назрел кризис?
— В "Шахтере" что-то творится непонятное. Програть "Агробизнесу"... Тыры-пыры, лево-право, все по-старинке, все уже привыкли — хотят пройти по-центру, а там скопление игроков, мешают и свои, и чужие. Видимо, уже отошел этот футбол.
Я ожидал, что "Агробизнес" будет огрызаться, бороться и тому подобное, но что "Шахтер" им проиграет — даже не думал.
— Возможно, в Лиге Европы "Шахтер" покажет другую игру?
— Там играют в открытый футбол. В УПЛ идет борьба на одной половине поля, ударов мало, нужно действовать более агрессивным способом. Еще нужно и везение...
"Шахтеру" и его тренеру нанесли столько болезненных ударов, что не ясно, отойдут-ли они или нет. Что-то творится внутри команды — это однозначно.
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