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Забарный: Это моя первая серия пенальти - эмоции переполняют

Кубок Украины
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Защитник киевлян поделился впечатлениями от поединка

Забарный: Это моя первая серия пенальти - эмоции переполняют

Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Украины над "Колосом".

- Это моя первая серия пенальти. Эмоции переполняют, это футбол. Бойко - красава. Респект всей команде, поздравляю. Идем дальше.

- Во время моментов, когда "Колос" мог выиграть, сердце останавливалось?

- Нет, на поле оно не останавливается, нужно продолжать играть.

- Адреналин сумасшедший?

- Конечно, это же футбол.

- Было много фолов, жесткая игра получилась?

- Да, все хотят выиграть в единоборствах, борются. Всех хотят победить, поэтому агрессивно играют.

- Как Луческу настраивал команду перед серией пенальти?

- Сказал, чтобы все уверенно вышли и пробили. Мы - "Динамо", мы должны всегда выигрывать, - сказал Забарный.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
Профутбол Digital

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