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Забарный: Это моя первая серия пенальти - эмоции переполняют
Защитник киевлян поделился впечатлениями от поединка
Олександр Приходько
Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Украины над "Колосом".
- Это моя первая серия пенальти. Эмоции переполняют, это футбол. Бойко - красава. Респект всей команде, поздравляю. Идем дальше.
- Во время моментов, когда "Колос" мог выиграть, сердце останавливалось?
- Нет, на поле оно не останавливается, нужно продолжать играть.
- Адреналин сумасшедший?
- Конечно, это же футбол.
- Было много фолов, жесткая игра получилась?
- Да, все хотят выиграть в единоборствах, борются. Всех хотят победить, поэтому агрессивно играют.
- Как Луческу настраивал команду перед серией пенальти?
- Сказал, чтобы все уверенно вышли и пробили. Мы - "Динамо", мы должны всегда выигрывать, - сказал Забарный.
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