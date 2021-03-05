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Директор Александрии: Заря? С этим соперником поединки всегда проходят в бескомпромиссной борьбе
Дмитрий Китаев - о предстоящем матче в полуфинале Кубка Украины
ФК Александрия
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев поделился мыслями о предстоящем полуфинале с "Зарей" в Кубке Украины.
"Нам очень хочется преодолеть этот рубеж и впервые в истории клуба принять участие в решающем матче за трофей.
Хотя соперник в полуфинале достался грозный - луганская "Заря", поединки с которой у нас всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. И все же надеемся, что благодаря поддержке родных стен сумеем склонить чашу весов на свою сторону", - сказал Дмитрий Китаев в комментарии официальному сайту УАФ.
Напомним, что матч "Александрия" - "Заря" состоится 21 апреля.
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