Директор Александрии: Заря? С этим соперником поединки всегда проходят в бескомпромиссной борьбе

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев поделился мыслями о предстоящем полуфинале с "Зарей" в Кубке Украины.

"Нам очень хочется преодолеть этот рубеж и впервые в истории клуба принять участие в решающем матче за трофей.

Хотя соперник в полуфинале достался грозный - луганская "Заря", поединки с которой у нас всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. И все же надеемся, что благодаря поддержке родных стен сумеем склонить чашу весов на свою сторону", - сказал Дмитрий Китаев в комментарии официальному сайту УАФ.