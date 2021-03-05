Игрок Агробизнеса: Думаю, до матча у Шахтера была небольшая недооценка

Полузащитник "Агробизнеса" Артур Думанюк поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" в Кубке Украины.

- После финального свистка эмоций не было, было опустошение. Все были очень истощены и не до конца понимали, что сделали. Сейчас чувствуем себя очень классно, потому что переиграли гранда украинского футбола. К тому же нам в полуфинале играть с "Динамо" - это просто сказка какая-то.

У меня телефон разрывался после матча. Было много поздравлений от близких, родных, незнакомых людей. Свою футболку подарил солдатам, которые были на матче. Сумму разглашать не буду, но премиальные у нас уже есть.

Пока наше самое большое достижение - победа во второй лиге. Матч с "Шахтером" - просто отдельный выигранный матч, хотя выиграть у горняков - это событие для нас. Тем не менее пока мы не достигли ничего удивительного в Кубке Украины.

Ожидали ротации, но любой игрок "Шахтера" - высококлассный исполнитель. Они с легкостью заменяют друг друга - игроки топ-класса. Против них очень тяжело играть, но от самой игры получаешь большое удовольствие. Думаю, до матча у горняков была небольшая недооценка.

У нас был план на игру - дисциплинированно сыграть в защите и постараться реализовать свои моменты. Мы знали, что один-два момента у нас будет, но их было больше. Никакого секрета нет - дисциплина бьет класс. Мы настраивались на игру. Наверное, мы больше хотели победить.

- Ваш голкипер, Олег, Мозиль, вероятно, провел один из лучших матчей в карьере?

- Да, в предыдущем матче с "Ворсклой" он тоже отразил пенальти и выручил нас на последних минутах. Спайдермен, можно сказать. Это были невероятные эмоции: голкипер отражает пенальти, в первой же атаке после этого мы забиваем гол, его отменили, сыграли 120 минут, было удаление - настоящая кубковая игра.

- Красная карточка Хочолавы ослабила "Шахтер"?

- Когда у "Шахтера" удалили Хочолаву, то им стало труднее, а у нас появилось больше свободных зон и мы могли еще забить им гол и закончить 2:0. Но даже в 10 против "Шахтера" действительно тяжело играть, - сказал Думанюк.