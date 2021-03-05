Каштру: Матч с Агробизнесом - это был идеальный момент для ротации

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от "Агробизнеса" в овертайме (0:1).

"Сейчас очень сложный период в сезоне. Как я и говорил, мы были подготовлены, чтобы проводить ротацию. Мы поняли, что здесь был идеальный момент. До того, как вернемся к матчам чемпионата, которые предстоят, встречам ЛЕ, было идеальное время, чтобы провести большую ротацию.

Мы прекрасно знали, что будут какие-то риски. В течение матча было несколько голевых моментов, мяч в перекладину, пенальти. Нам тоже создали некоторые сложности на контратаках. Но мы заслуживали другого результата. Я очень расстроен, знаю, что и болельщики, и администрация тоже.

Мы переживаем очень негативный момент. Еще в прошлом году у нас был великолепный сезон, мы побили рекорд по отрыву от второго места, полуфинал ЛЕ. Все, что происходит сейчас, нас удивляет. Но такое бывает в жизни. Нужно реагировать на разные моменты.

У нас еще есть цель, которую мы постараемся добиться – стать чемпионами. Постараемся создать большой компромисс между собой, чтобы это произошло", – сказал Каштру.