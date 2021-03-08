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Леоненко: На месте Ахметова я бы сказал игрокам: Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой

Кубок Украины
(1 голосов)

Вылет Шахтера из Кубка Украины продолжает обсуждаться

Леоненко: На месте Ахметова я бы сказал игрокам: Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой

ТРК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о поражении "Шахтера" от "Агробизнеса" (0:1) в матче Кубка Украины.

"Эта игра показала, что даже если ты не настраиваешься, то нужно помнить, что ты – игрок "Шахтера". Это и есть уровень тех игроков, которые вышли на матч против "Агробизнеса".

Я бы на месте Рината Леонидовича им сказал: "Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой?". Я не понимаю этого выражения "Не настроились", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 16:39
Да, Ты прав, Витек!
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Димитър из Софии (София)
08.03.2021 в 16:39
Лучше бы Ахметов месяцок другой не заплатил бы тебе, продажное существо.
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