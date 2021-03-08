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Леоненко: На месте Ахметова я бы сказал игрокам: Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой
Вылет Шахтера из Кубка Украины продолжает обсуждаться
ТРК Футбол
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о поражении "
"Эта игра показала, что даже если ты не настраиваешься, то нужно помнить, что ты – игрок "Шахтера". Это и есть уровень тех игроков, которые вышли на матч против "Агробизнеса".
Я бы на месте Рината Леонидовича им сказал: "Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой?". Я не понимаю этого выражения "Не настроились", - сказал Леоненко.
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