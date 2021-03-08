Шевчук: После Боруссии Шахтер опустился на дно. После Агробизнеса он продолжает там находиться

На прошлой неделе "Шахтер" вылетел из Кубка Украины , уступив в 1/4 финала "Агробизнесу" (0:1). Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказал своё мнение о причинах неудачи дончан.

"Первая причина, наверное, в том, что настрой команды сохранялся не до конца. Это видно практически в каждом матче: начинал "Шахтер" активно, а потом снижает обороты. Это, наверное, физическая готовность не максимальная. Об эмоциональной готовности и не говорю, это само собой. Такой клуб как "Шахтер" не может играть на таком уровне. Сейчас любой клуб дает бой "Шахтеру" и практически всегда получает положительный результат. Это не нормально. Мне кажется, какая-то растерянность есть. Ребята еще сами в шоке, не могут понять, что происходит. "Агробизнес" показывает хороший путь. За три года команда практически проделала путь из Второй лиги до лидера Первой лиги и может даже выйти в Премьер-лигу, причем показывает отличные результаты и достойную игру.

Может быть, где-то упала мотивация. Нужна свежая кровь, может пора произвести смену на тренерском мостике? Возможно, это тревожный звоночек. Осенью, после поражения от "Боруссии", я говорил, что "Шахтер" практически опустился на дно. И вот после поражения от "Агробизнеса" "Шахтер" на этой позиции сейчас и находится. И кто найдет метод, как выйти из этого положения, тот будет лучшим доктором. Видно, что пока не могут найти доктора, который сможет поправить состояние "Шахтера". Для "Шахтера" очень важно не только выигрывать, а и показывать качество игры. Качества игры в конце прошлого сезона и в начале нынешнего мы не видим.

Я прекрасно помню кризис команды в 2008 году, когда мы не очень хорошо выступали. И мы всей командой собрались и пришли на какое-то представление в театр. И президент клуба, и Луческу были в расстроенном виде, практически слезы шли. И все не могли понять, будут ли увольнять главного тренера. В результате произошло что? Луческу остается и мы в следующем году выигрываем Кубок УЕФА. Нужно искать причину только в себе. Коллектив должен работать, искать причину своих неудач, а не отговорки, как в матче с "Олимпиком", - сказал Шевчук.