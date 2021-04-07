Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чижевский: Хотим обыграть Динамо, но перед Агробизнесом не стоит задача выиграть Кубок Украины
Клуб Первой лиги хочет продолжить выступления в Премьер-лиги
Фото: ФК Агробизнес
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".
- Мы очень рады и гордимся своей победой над "Шахтером". О ней мы - и я, и каждый игрок - будет помнить очень долго, а скорее всего, всю свою жизнь. Правда и то, что мы хотим выиграть и в "Динамо" и сделаем все, чтобы выйти в финал. Но поверьте, мы действуем по принципу, что ближайший матч - самый главный.
Поэтому об игре с динамовцами мы начнем думать и готовиться до нее тогда, когда придет ее очередь. А сейчас мы настраиваемся на матчи чемпионата, и никто не думает о "Динамо", а тем более не бережет себя в играх Первой лиги, чтобы ненароком не травмироваться и не сыграть в полуфинале кубкового турнира.
- Если откровенно, сейчас у "Агробизнеса" в приоритете Кубок Украины?
- Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против "Шахтера": мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть "Динамо". Но также подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок - это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно.
А наша главная задача на сезон - повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу", - сказал Чижевский.
Напомним, что полуфинальный матч Кубка Украины "Агробизнес" - " Динамо" состоится 21 апреля.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько заработало бухарестское Динамо после спарринга в Киеве
- ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ
- Чиновник: Нива Т не заключила договор аренды с городским стадионом. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил
- "Во втором тайме Сити мог забить еще пару мячей". Гвардиола - о победе над Боруссией Д
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году