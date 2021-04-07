Чижевский: Хотим обыграть Динамо, но перед Агробизнесом не стоит задача выиграть Кубок Украины

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".

- Мы очень рады и гордимся своей победой над "Шахтером". О ней мы - и я, и каждый игрок - будет помнить очень долго, а скорее всего, всю свою жизнь. Правда и то, что мы хотим выиграть и в "Динамо" и сделаем все, чтобы выйти в финал. Но поверьте, мы действуем по принципу, что ближайший матч - самый главный.

Поэтому об игре с динамовцами мы начнем думать и готовиться до нее тогда, когда придет ее очередь. А сейчас мы настраиваемся на матчи чемпионата, и никто не думает о "Динамо", а тем более не бережет себя в играх Первой лиги, чтобы ненароком не травмироваться и не сыграть в полуфинале кубкового турнира.

- Если откровенно, сейчас у "Агробизнеса" в приоритете Кубок Украины?

- Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против "Шахтера": мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть "Динамо". Но также подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок - это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно.

А наша главная задача на сезон - повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу", - сказал Чижевский.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка Украины "Агробизнес" - " Динамо" состоится 21 апреля.