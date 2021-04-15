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Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом
Вход на стадион возможен исключительно по предварительно сформированным спискам
fcnyva.com
В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" встретится с "Агробизнесом", в среду, 21 апреля, на городском стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.
По состоянию на 15 апреля 2021 года запланировано, что матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей. По требованию Украинской ассоциации футбола, вход на стадион для болельщиков гостевой команды возможен исключительно по предварительно сформированным спискам и при наличии документов, удостоверяющих личность.
Для того, чтобы забронировать билеты на матч в Тернополе, необходимо заполнить форму установленного образца и отправить ее на электронную почту dynamo-fan@ukr.net, указав: имя, фамилию, отчество и дату рождения.
Последний срок подачи заявки - 20 апреля, на электронный адрес заявителя будет отправлено письмо-подтверждение.
Билеты для болельщиков киевского "Динамо" будут бесплатными. Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком, сформированным согласно поданных заявок.
Для болельщиков "Динамо" будут выделены сектора 35 и 36. Вход на матч будет осуществляться при наличии билета и удостоверения личности.
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