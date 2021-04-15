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Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом

Кубок Украины
(2 голосов)

Вход на стадион возможен исключительно по предварительно сформированным спискам

Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом

fcnyva.com

Новина українською

В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" встретится с "Агробизнесом", в среду, 21 апреля, на городском стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.

По состоянию на 15 апреля 2021 года запланировано, что матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей. По требованию Украинской ассоциации футбола, вход на стадион для болельщиков гостевой команды возможен исключительно по предварительно сформированным спискам и при наличии документов, удостоверяющих личность.

Для того, чтобы забронировать билеты на матч в Тернополе, необходимо заполнить форму установленного образца и отправить ее на электронную почту dynamo-fan@ukr.net, указав: имя, фамилию, отчество и дату рождения.

Последний срок подачи заявки - 20 апреля, на электронный адрес заявителя будет отправлено письмо-подтверждение.

Билеты для болельщиков киевского "Динамо" будут бесплатными. Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком, сформированным согласно поданных заявок.

Для болельщиков "Динамо" будут выделены сектора 35 и 36. Вход на матч будет осуществляться при наличии билета и удостоверения личности.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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Ulrih84 (M-G)
15.04.2021 в 15:45
Показати п'ятки, розсунути сідниці, оголити пеніс. А якщо дівчина буде в списках? Жах.
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+1
0
Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 15:50
Це твої мрiї ?
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0
0
Ulrih84 (M-G)
15.04.2021 в 16:30
Просто хочу щоб люди на стадіон потрапили без екслюзиву.
0
0
Димитър из Софии (София)
15.04.2021 в 15:28
А болельщиков Агробизнеса не пустят ?:)
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.04.2021 в 15:40
в статье не написано - значит нет, ведь количество ограничено... .
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+1
0


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