Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом

В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" встретится с "Агробизнесом", в среду, 21 апреля, на городском стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.

По состоянию на 15 апреля 2021 года запланировано, что матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей. По требованию Украинской ассоциации футбола, вход на стадион для болельщиков гостевой команды возможен исключительно по предварительно сформированным спискам и при наличии документов, удостоверяющих личность.

Для того, чтобы забронировать билеты на матч в Тернополе, необходимо заполнить форму установленного образца и отправить ее на электронную почту dynamo-fan@ukr.net, указав: имя, фамилию, отчество и дату рождения.

Последний срок подачи заявки - 20 апреля, на электронный адрес заявителя будет отправлено письмо-подтверждение.

Билеты для болельщиков киевского "Динамо" будут бесплатными. Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком, сформированным согласно поданных заявок.

Для болельщиков "Динамо" будут выделены сектора 35 и 36. Вход на матч будет осуществляться при наличии билета и удостоверения личности.