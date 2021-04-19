  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Агробизнес отказал Динамо в дополнительных билетах на кубковый матч в Тернополе
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес отказал Динамо в дополнительных билетах на кубковый матч в Тернополе

Кубок Украины
(1 голосов)

Не больше 100 болельщиков "бело-синих" смогут посетить поединок

Агробизнес отказал Динамо в дополнительных билетах на кубковый матч в Тернополе

Фото: fc.ternopil.ua

Новина українською

В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" встретится с "Агробизнесом", в среду, 21 апреля, на городском стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.

Как ранее сообщалось, поединок пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей.

В связи с карантином количество билетов, которые "Агробизнес"выделяет для реализации среди болельщиков гостевой команды составляет 100 штук. Футбольный клуб "Динамо"Киев обратился с просьбой увеличить количество билетов, которое будет предоставлено ​​для реализации среди своих болельщиков, но получил отрицательный ответ от ФК "Агробизнес".

В связи с тем, что количество заявок, пришедших на электронную почту dynamo-fan@ukr.net превышает квоту, повторное письмо-подтверждение для получения этих ста билетов будет отправлено тем, кто подал заявки первыми.

Напоминаем, что для болельщиков "Динамо" билеты будут бесплатными. Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком, сформированным согласно поданным заявкам. При себе необходимо иметь удостоверение личности, по которому можно будет получить один билет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...