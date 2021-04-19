Агробизнес отказал Динамо в дополнительных билетах на кубковый матч в Тернополе

В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" встретится с "Агробизнесом", в среду, 21 апреля, на городском стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.

Как ранее сообщалось, поединок пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей.

В связи с карантином количество билетов, которые "Агробизнес"выделяет для реализации среди болельщиков гостевой команды составляет 100 штук. Футбольный клуб "Динамо"Киев обратился с просьбой увеличить количество билетов, которое будет предоставлено ​​для реализации среди своих болельщиков, но получил отрицательный ответ от ФК "Агробизнес".

В связи с тем, что количество заявок, пришедших на электронную почту dynamo-fan@ukr.net превышает квоту, повторное письмо-подтверждение для получения этих ста билетов будет отправлено тем, кто подал заявки первыми.

Напоминаем, что для болельщиков "Динамо" билеты будут бесплатными. Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком, сформированным согласно поданным заявкам. При себе необходимо иметь удостоверение личности, по которому можно будет получить один билет.