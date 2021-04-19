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Тренер Агробизнеса: Все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает
Чижевский поделился мнением о предстоящем матче с "киевлянами" в 1/2 Кубка Украины
Фото: ФК Агробизнес
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился мнением о предстоящем матче с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины, а также о кадровых проблемах в команде.
"К сожалению, кроме уже давно находящегося в лазарете Сергея Петрова, "Агробизнесу" не смогут помочь дисквалифицированные Олег Мозиль, Артур Думанюк, Руслан Черненко и Роман Дидык. Это очень серьезные потери и, скорее всего, в заявке на матч мы вынуждены будем ограничиться только 16 футболистами.
Поскольку Волочиск находится от Тернополя на расстоянии каких-то 50 километров, то нет необходимости для лучшей подготовки приезжать к месту поединка заблаговременно. Поэтому и не планировали проведение в Тернополе предматчевой тренировки.
Конечно, все считают фаворитом "Динамо", но это нас не пугает. Ведь и на предыдущих этапах кубкового турнира шансы наших соперников – "Ворсклы" и, особенно, "Шахтера" также расценивались выше. Мы на это стараемся не обращать внимания и просто пишем историю. Раньше "Агробизнес" так близко к Кубку не подбирался.
Из-за карантинных предосторожностей будет разрешено заполнить 25 процентов мест на трибунах, которые рассчитаны на 15 150 зрителей. Очень надеюсь, что поддержкой болельщиков мы будем обеспечены, и это станет весомым подспорьем, чтобы дать бой гранду украинского футбола", - сказал Чижевский.
Напомним, что матч 1/2 финала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится 21 апреля. Начало - в 16:00.
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