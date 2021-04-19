  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Тренер Агробизнеса: Все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Агробизнеса: Все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает

Кубок Украины
(1 голосов)

Чижевский поделился мнением о предстоящем матче с "киевлянами" в 1/2 Кубка Украины

Тренер Агробизнеса: Все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился мнением о предстоящем матче с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины, а также о кадровых проблемах в команде.

"К сожалению, кроме уже давно находящегося в лазарете Сергея Петрова, "Агробизнесу" не смогут помочь дисквалифицированные Олег Мозиль, Артур Думанюк, Руслан Черненко и Роман Дидык. Это очень серьезные потери и, скорее всего, в заявке на матч мы вынуждены будем ограничиться только 16 футболистами.

Поскольку Волочиск находится от Тернополя на расстоянии каких-то 50 километров, то нет необходимости для лучшей подготовки приезжать к месту поединка заблаговременно. Поэтому и не планировали проведение в Тернополе предматчевой тренировки.

Конечно, все считают фаворитом "Динамо", но это нас не пугает. Ведь и на предыдущих этапах кубкового турнира шансы наших соперников – "Ворсклы" и, особенно, "Шахтера" также расценивались выше. Мы на это стараемся не обращать внимания и просто пишем историю. Раньше "Агробизнес" так близко к Кубку не подбирался.

Из-за карантинных предосторожностей будет разрешено заполнить 25 процентов мест на трибунах, которые рассчитаны на 15 150 зрителей. Очень надеюсь, что поддержкой болельщиков мы будем обеспечены, и это станет весомым подспорьем, чтобы дать бой гранду украинского футбола", - сказал Чижевский.

Напомним, что матч 1/2 финала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится 21 апреля. Начало - в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Чижевский Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 15:34
Очень смелый настрой, после победы над Шахтером , который вообще против Агробизнеса минут так 75-80 вообще по воротам даже и не бил, не считая пенальти.С Динамо так не фартонет , Динамо в отличии от Шахтера, по воротам бьёт )))
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
19.04.2021 в 15:07
судді на цей раз в газон закатувати не будуть. боятись нічого.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 14:44
Непуганные говоришь?...
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.04.2021 в 14:26
И правильно. 0-7 это не страшно!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...