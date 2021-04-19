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Миколенко: В матче с Агробизнесом постараемся не совершать таких ошибок, как Шахтер
Уже в среду - полуфиналы Кубка Украины
Защитник "
- Мы привыкли играть два раза в неделю, никаких проблем не будет с подготовкой к предстоящему поединку, поэтому готовимся в стандартном режиме. Сегодня провели тренировку, вчера было восстановление у тех футболистов, которые играли с "Шахтером". Завтра тренировка, теория и вылет в Тернополь.
- Успели эмоционально и физически восстановиться после матча с "Шахтером"?
- Игра очень трудная была. Тренер сказал, чтобы порадовались после поединка, и забыли этот матч и двигались дальше.
- Уже разбирали "Агробизнес"? Возможно, сам знаешь что-то о вашем сопернике?
- Мы разбирали игру с "Шахтером" и немного посмотрели матч "Агробизнеса", думаю завтра уже более детально посмотрим на команду соперника. Смотрел их игры в Первой лиге и поединок с "Шахтером" прошлой стадии Кубка Украины.
- Команда Первой лиги смогла выбить "горняков". Возможно в матче с "Динамо" стоит ожидать сюрпризов или вы не допустите такого?
- Мы постараемся не допустить подобного. Обязаны не совершать таких ошибок как "Шахтер". "Агробизнес" выбил еще и "Ворсклу". Это очень сильная команда, которая смогла одолеть два клуба из УПЛ.
- Постараетесь решить исход поединка в основное время? Серию пенальти не будете отрабатывать?
- Надеюсь, что до этого не дойдет. Постараемся в основное время выиграть.
- Возьмешься бить пенальти в случае чего?
- Если тренер скажет бить, то буду бить.
- Вы не сами выбираете?
- В последний раз, когда пробивали пенальти, меня заменили и тренер сам говорил, кто будет бить.
- "Агробизнес" выиграл все свои матчи с минимальным счетом, о чем это может говорить?
- Начнем с того, если они выигрывали, то редко пропускали. Это добротная, организованная команда, которая хорошо обороняется, знает свои сильные качества.
- Как можешь оценить перспективы "Агробизнеса"?
- Они сейчас борются за 2 и 3 места, за выход в УПЛ. Еще раз повторюсь, что они выбили две команды с УПЛ и это уже о многом говорит.
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