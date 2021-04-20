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Беседин: Наступать на те же грабли, что и Шахтер в матче с Агробизнесом мы не собираемся

Кубок Украины
(1 голосов)

Динамо со всей ответственностью готовится к поединку с представителем Первой лиги

Беседин: Наступать на те же грабли, что и Шахтер в матче с Агробизнесом мы не собираемся

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о предстоящем поединке полуфинала Кубка Украины с "Агробизнесом".

- После матча с "Шахтером" выходного не было. Готовимся к "Агробизнесу" так, как и готовились к предыдущим играм. Понимаем важность этого матча. Это хорошая, организованная команда, они выбили "горняков" из четвертьфинала Кубка Украины, это уже о многом говорит, поэтому готовимся и очень ответственно подходим к этой игре.

- Очень эмоциональным получился матч с "Шахтером", успели ли восстановиться после него и переключиться с чемпионата на Кубок Украины?

- У нас и до "Шахтера" были эмоциональные и важные игры, и после них мы хорошо подготовились ко встрече с "горняками". Поэтому я не думаю, что этот поединок выбил нас из колеи. Наоборот, мы сейчас, скажем так, на эмоциональном подъеме и должны показать свой футбол и одержать победу.

- Не будет ли недооценки соперника в связи с тем, что команда из Первой лиги?

- Повторюсь, они выбили "Шахтер". Поэтому наступать на те же грабли, что и донецкая команда мы не собираемся. Учимся на чужих ошибках. По крайней мере, стараемся, поэтому никакой недооценки не может быть.

- Как ты относишься к тому, что матч будет в Тернополе? Может, уже был там?

- Возможно и был. Уже не помню. Обычный выезд.

- На всех стадиях Кубка Украины "Агробизнес" выигрывал с минимальным счетом. О чем это говорит?

- Мы должны как минимум забить на один мяч больше, чем соперник, поэтому самое главное - это результат. Матч состоит из одной игры, поэтому это очень важно забить первыми и не дать забить сопернику. Нужно сыграть компактно в обороне, а свои моменты мы обязательно реализуем.

- У тебя как у нападающего, есть ли предчувствие, что забьешь?

- Оно должно быть перед каждой игрой. У нападающего есть цель выходить, забивать и побеждать. Поэтому самое главное, чтобы выиграла команда, а кто забьет - второстепенно.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2021 в 00:59
Это называется комплекс неполноценности... Срок накопления 4 года... Мы не так сыграем с Агробизнесом КАК ШАХТЁР, мы не так сыграем с Реалом КАК ШАХТЁР, мы не такие трусЫ наденем КАК ШАХТЁР, мы не будем дружить с девчонками КАК ШАХТЁР... КАК ШАХТЁР... КАК ШАХТЁР.... КАК ШАХТЁР...
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