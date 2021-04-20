Александрия - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Чемпионат Украины вышел на финишную прямую – не отстает от него и Кубок. В турнире осталось сыграть три матча в решающих стадиях. В одном из них "Александрия" попытается удивить луганскую "Зарю".

Для обоих Кубок – очень важное соревнование. Это возможность обеспечить себе место в Лиге Европы (хотя для этого нужно не просто выходить в финал, но и побеждать там). "Александрия" даже пожертвовала последним матчем чемпионата, выставив откровенно дублирующий состав.

Полуфинальный матч Кубка Украины "Александрия" - "Заря" состоится в среду, 21.04.2021, в 18:30. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". В Интернете прямую трансляцию поединка можно будет найти на платформах Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ.

Текстовая онлайн прямая трансляция матча "Александрия" - "Заря" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Кубок Украины" >>>.