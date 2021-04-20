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Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Александр Приходько
Журналист UA-Футбол прокомментирует полуфинальный поединок Кубка Украины между "Агробизнесом" и киевским "Динамо".
Давайте же наслаждаться кубковыми баталиями, пока у нас есть возможность, а то, глядишь, и европейская Суперлига доберется до наших краев… Шутки шутками, встреча между представителем Первой лиги и без трех минут золотым медалистом УПЛ действительно важна, ведь от ее исхода зависит выход в финал соревнования. Какой состав выставит Луческу? Сможет ли команда Чижевского уколоть "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 апреля – в 15:55 по киевскому времени.
Комментатор: Георгий Грошев
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