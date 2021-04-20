  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует полуфинальный поединок Кубка Украины между "Агробизнесом" и киевским "Динамо".

Читайте такжеТренер Агробизнеса: Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо нет смысла

Давайте же наслаждаться кубковыми баталиями, пока у нас есть возможность, а то, глядишь, и европейская Суперлига доберется до наших краев… Шутки шутками, встреча между представителем Первой лиги и без трех минут золотым медалистом УПЛ действительно важна, ведь от ее исхода зависит выход в финал соревнования. Какой состав выставит Луческу? Сможет ли команда Чижевского уколоть "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 апреля – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...