21 игрок в заявке. Луческу везет на матч с Агробизнесом почти всех основных исполнителей

20 апреля, во второй половине дня, делегация киевского "Динамо" отправилась в Тернополь, где в среду на местном центральном стадионе проведет матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (начало - в 16.00).

В предстоящем поединке с представителем Первой лиги тренерский штаб киевлян во главе с Мирчей Луческу рассчитывает на 21 игрока:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.