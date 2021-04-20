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21 игрок в заявке. Луческу везет на матч с Агробизнесом почти всех основных исполнителей

Кубок Украины
(1 голосов)

Агробизнесу придется попотеть

21 игрок в заявке. Луческу везет на матч с Агробизнесом почти всех основных исполнителей

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

20 апреля, во второй половине дня, делегация киевского "Динамо" отправилась в Тернополь, где в среду на местном центральном стадионе проведет матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (начало - в 16.00).

В предстоящем поединке с представителем Первой лиги тренерский штаб киевлян во главе с Мирчей Луческу рассчитывает на 21 игрока:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Читайте такжеАгробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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lajkonik
20.04.2021 в 17:10
всiх основних? а де Де Пена тодi?
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