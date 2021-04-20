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21 игрок в заявке. Луческу везет на матч с Агробизнесом всех основных исполнителей
Агробизнесу придется попотеть
fcdynamo.kiev.ua
20 апреля, во второй половине дня, делегация киевского "Динамо" отправилась в Тернополь, где в среду на местном центральном стадионе проведет матч полуфинала
В предстоящем поединке с представителем Первой лиги тренерский штаб киевлян во главе с Мирчей Луческу рассчитывает на 21 игрока:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
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