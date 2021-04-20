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Агробизнес - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Кубок Украины
(3 голосов)

Сможет ли представитель Первой лиги выбить ещё одну команду УПЛ?

Агробизнес - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Фото: ФК Агробизнес/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Волочиский "Агробизнес" этот сезон уже может себе занести в актив. Коллектив из Хмельницкой области на пути к полуфиналу уже прошёл четыре раунда и выбил два клуба из верхней части таблицы УПЛ: "Ворсклу" и "Шахтёр". На очереди у подопечных Александра Чижевского ещё одно испытание: действующим обладателем трофея. Будет ли ещё одна сенсация?

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Когда и где состоится матч Агробизнес - Динамо?

Домашняя арена волочицев находится в родном городе. На ней команда проводит поединки Первой лиги Украины. Однако стадион не соответствует требованиям четвертьфинальной и выше стадий Кубка Украины. По этой причине встреча состоится не в Хмельницкой области, а в Тернополе на Городском стадионе. Расстояние между городами небольшое: всего 50 км. Заметим, что матч пройдёт со зрителями, но есть лимит на количество болельщиков из-за карантинных ограничений. Билеты продавались по 100 гривен и уже все проданы.

Итак, сам поединок пройдёт в среду, 21 апреля, и начнётся в 16:00.

Где смотреть онлайн матч Агробизнес - Динамо?

В прямом эфире на телевидении эту игру покажет "Футбол1". Канал можно найти в сетях кабельных операторов, а также на спутнике. За 45 минут до стартового свистка, а также по окончании встречи на канале выйдет программа "Студия LIVE", в которой обсудят этот поединок.

Легально в интернете увидеть игру можно на платформах ОТТ-сервисов: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и других. Напомним, что эти сервисы работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть встречу или посетить поединок, следить за игрой вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного важного события на поле. Также на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол и официальной странице UA-Футбол в facebook вы сможете следить за ходом встречи в аудио трансляции.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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