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Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын

Кубок Украины
(4 голосов)

Также фанаты недовольны ранним началом матча с Агробизнесом

Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Ультрас "Динамо" высказали свою позицию относительно раннего начала кубкового матча с "Агробизнесом" (16:00), а также в очередной раз заявили, что не будут поддерживать главного тренера команды Мирчу Луческу.

"Мы уже давно поняли, что украинский футбол созданный не для болельщиков. Очередное подтверждение этому — кубковый матч с "Агробизнесом": начало игры в рабочее время, старт продажи билетов за два дня до начала — это для популяризации футбола сделано, верно?

Очевидно, функционеры скажут, что это все из-за пандемии, но такая ситуация продолжается уже много лет. Когда во всем адекватном мире точное расписание матчей публикуется на год вперед, а у нас в лучшем случае за 10 дней до игры.

Полуфинал Кубка Украины в Тернополе состоится в присутствии зрителей, но для нас это не играет большой роли. Мы и в дальнейшем отказываемся поддерживать команду и это будет продолжаться до тех пор, пока позорный румын является главным тренером "Динамо". Пусть он выигрывает даже Суперлигу Европы — мы от своих принципов не откажемся. Есть вещи, которые гораздо важнее результатов.

Но диванным болельщикам и фанатам коллаборационистов из ОПЗЖ — это не понять. Мы будем присутствовать на стадионе и обязательно покажем свою позицию", — сказано в заявлении группировки "WBC Ультрас Динамо".

Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 16:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
20.04.2021 в 19:53
Придурки все ещё голос подают? Без гопоты на стадионе даже лучше
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