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Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын
Также фанаты недовольны ранним началом матча с Агробизнесом
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Ультрас "
"Мы уже давно поняли, что украинский футбол созданный не для болельщиков. Очередное подтверждение этому — кубковый матч с "Агробизнесом": начало игры в рабочее время, старт продажи билетов за два дня до начала — это для популяризации футбола сделано, верно?
Очевидно, функционеры скажут, что это все из-за пандемии, но такая ситуация продолжается уже много лет. Когда во всем адекватном мире точное расписание матчей публикуется на год вперед, а у нас в лучшем случае за 10 дней до игры.
Полуфинал Кубка Украины в Тернополе состоится в присутствии зрителей, но для нас это не играет большой роли. Мы и в дальнейшем отказываемся поддерживать команду и это будет продолжаться до тех пор, пока позорный румын является главным тренером "Динамо". Пусть он выигрывает даже Суперлигу Европы — мы от своих принципов не откажемся. Есть вещи, которые гораздо важнее результатов.
Но диванным болельщикам и фанатам коллаборационистов из ОПЗЖ — это не понять. Мы будем присутствовать на стадионе и обязательно покажем свою позицию", — сказано в заявлении группировки "WBC Ультрас Динамо".
Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 16:00.
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