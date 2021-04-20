Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын

Ультрас " Динамо " высказали свою позицию относительно раннего начала кубкового матча с "Агробизнесом" (16:00), а также в очередной раз заявили, что не будут поддерживать главного тренера команды Мирчу Луческу.

"Мы уже давно поняли, что украинский футбол созданный не для болельщиков. Очередное подтверждение этому — кубковый матч с "Агробизнесом": начало игры в рабочее время, старт продажи билетов за два дня до начала — это для популяризации футбола сделано, верно?

Очевидно, функционеры скажут, что это все из-за пандемии, но такая ситуация продолжается уже много лет. Когда во всем адекватном мире точное расписание матчей публикуется на год вперед, а у нас в лучшем случае за 10 дней до игры.

Полуфинал Кубка Украины в Тернополе состоится в присутствии зрителей, но для нас это не играет большой роли. Мы и в дальнейшем отказываемся поддерживать команду и это будет продолжаться до тех пор, пока позорный румын является главным тренером "Динамо". Пусть он выигрывает даже Суперлигу Европы — мы от своих принципов не откажемся. Есть вещи, которые гораздо важнее результатов.

Но диванным болельщикам и фанатам коллаборационистов из ОПЗЖ — это не понять. Мы будем присутствовать на стадионе и обязательно покажем свою позицию", — сказано в заявлении группировки "WBC Ультрас Динамо".