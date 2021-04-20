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У де Пены и Кендзеры микротравмы после матча с Шахтером
Но к Ингульцу оба игрока будут готовы
Фото: Александр Приходько
Делегация киевского "
Как сообщалось ранее,
Не полетели в Тернополь только два игрока основы - Томаш Кендзера и Карлос Де Пена, который забил победный мяч в матче 22-го тура УПЛ с "Шахтером".
По информации Football Hub, у обоих игроков микротравмы после матча с "Шахтером", и поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Оба игрока будут целенаправленно готовиться к поединку 23-го тура УПЛ с "Ингульцом".
Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" состоится в среду 21 апреля в Тернополе и начнется в 16:00.
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