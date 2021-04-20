У де Пены и Кендзеры микротравмы после матча с Шахтером

Делегация киевского " Динамо " отправилась в Тернополь, где в среду на местном центральном стадионе проведет матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса".

Как сообщалось ранее, в составе делегации киевлян 21 игрок , включая почти всех лидеров команды.

Не полетели в Тернополь только два игрока основы - Томаш Кендзера и Карлос Де Пена, который забил победный мяч в матче 22-го тура УПЛ с "Шахтером".

По информации Football Hub, у обоих игроков микротравмы после матча с "Шахтером", и поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Оба игрока будут целенаправленно готовиться к поединку 23-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" состоится в среду 21 апреля в Тернополе и начнется в 16:00.