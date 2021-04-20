  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. У де Пены и Кендзеры микротравмы после матча с Шахтером
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У де Пены и Кендзеры микротравмы после матча с Шахтером

Кубок Украины
(1 голосов)

Но к Ингульцу оба игрока будут готовы

У де Пены и Кендзеры микротравмы после матча с Шахтером

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Делегация киевского "Динамо" отправилась в Тернополь, где в среду на местном центральном стадионе проведет матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса".

Как сообщалось ранее, в составе делегации киевлян 21 игрок, включая почти всех лидеров команды.

Не полетели в Тернополь только два игрока основы - Томаш Кендзера и Карлос Де Пена, который забил победный мяч в матче 22-го тура УПЛ с "Шахтером".

По информации Football Hub, у обоих игроков микротравмы после матча с "Шахтером", и поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Оба игрока будут целенаправленно готовиться к поединку 23-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" состоится в среду 21 апреля в Тернополе и начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Томаш Кендзёра Агробизнес (Волочиск) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
20.04.2021 в 21:19
Нужно обыграть Ингулец,а там остальные там пускай дубль играет
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...