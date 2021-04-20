Тренер Агробизнеса: Нет разницы, против кого ты играешь - Динамо или Шахтер

Главный тренер " Агробизнеса " Александр Чижевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо".

"В первую очередь, надо будет подготовить игроков в психологическом плане, потому что нет разницы, против кого ты играешь - "Динамо" или "Шахтер". Они должны выйти на футбольное поле и делать свою работу так, как они умеют.

Футболисты не раз показывали в этом сезоне, что они достойны. Главное - верить в свои силы. Не должно быть никакого мандража, нужно показать хорошую, комбинационную игру, которая нравится людям. А каким будет конечный результат - мы посмотрим", — сказал Чижевский.