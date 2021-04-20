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Тренер Агробизнеса: Нет разницы, против кого ты играешь - Динамо или Шахтер
После Шахтера жребий свел клуб из Волочиска с Динамо
ФК Шахтер
Главный тренер "
"В первую очередь, надо будет подготовить игроков в психологическом плане, потому что нет разницы, против кого ты играешь - "Динамо" или "Шахтер". Они должны выйти на футбольное поле и делать свою работу так, как они умеют.
Футболисты не раз показывали в этом сезоне, что они достойны. Главное - верить в свои силы. Не должно быть никакого мандража, нужно показать хорошую, комбинационную игру, которая нравится людям. А каким будет конечный результат - мы посмотрим", — сказал Чижевский.
Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 16:00.
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