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Грозный: В матче с Динамо Агробизнес хочет сотворить сенсацию, но сейчас это очень сложно

Кубок Украины
(1 голосов)

Украинский тренер оценил шансы команд на матч полуфинала Кубка Украины

Грозный: В матче с Динамо Агробизнес хочет сотворить сенсацию, но сейчас это очень сложно

arsenal-kyiv.com

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо".

"Агробизнес" из Волочиска под руководством Александра Чижевского в матчах 1/8 и 1/4 финала Кубка Украины не пропустил мячей в свои ворота. "Агрономы" обыграли "Ворсклу" 1:0 и с таким же счетом, правда, в дополнительное время они сенсационно победили именитый "Шахтер". Это нельзя назвать случайностью. Это системная закономерность командной организации игры. Футболисты из Волочиска после победы над "горняками" обыграли 4:1 херсонский "Кристалл" в гостях. Но затем неожиданно в пяти турах подряд они не побеждают. "Агрономы" проиграли 1:2 "Металлисту 1925" и четырежды сыграли вничью. В итоге они опустились на четвертое место. А рядом с ними на 5-м и 6-м местах находятся еще "Волынь" и "Николаев", которые также претендуют на место в первой тройке.

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Но на данный момент "Агробизнес" думает не о турнирных очках, а о полуфинале Кубка Украины с динамовцами Киева. "Агрономы" хотят сотворить еще одну сенсацию, но в данной ситуации сделать это чрезвычайно сложно, так как киевляне планируют выиграть все турниры внутри Украины. У "Динамо" уже Суперкубок на руках, и они уже чемпионы УПЛ. Не нужно лукавить и говорить, что теоретически еще можно что-то изменить. Здесь только можно поздравить "Динамо" с заслуженным чемпионством, которое киевляне себе вернули через пять лет! В этой ситуации динамовцам необходим еще Кубок страны. Кстати в четвертьфинале киевляне достаточно сложно сыграли против "Колоса" и лишь в серии пенальти прошли коваливцев.

Динамовцы не остановятся и не расслабятся. Они будут очень мотивированы, сконцентрированы и дисциплинированы в каждом поединке. О недооценке соперника не может быть и речи. Мирча Луческу найдет нужные слова и мотивацию для всех футболистов. Тем более многие из них являются кандидатами в национальные сборные и они хотят принять участие в Евро.

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А у ребят из Волочиска своя мотивация – пройти очередного супергранда и показать себя в этом матче во всей красе, а также побороться за Кубок страны с возможным участием в еврокубках. Для этого им всем нужно сыграть лучший матч в своей жизни и при этом иметь большую благосклонность госпожи Фортуны! Я желаю хорошей качественной кубковой игры обеим командам. Помните, что Кубок ценит сильных и смелых. Все в ваших руках, ногах и головах", - сказал Грозный.

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В статье: Вячеслав Грозный Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
21.04.2021 в 08:47
А кто позволит?
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