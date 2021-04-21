Кубок Украины. Как результаты турнира могут повлиять на еврокубковую заявку нашей страны

Киевское "Динамо" официально еще не стало чемпионом Украины, однако гарантировало себе как минимум второе место турнирной таблицы УПЛ. То есть, финиш в зоне Лиги чемпионов. Это означает, что в случае победы киевлян в Кубке Украины, кубковая международная квота достанется одной из команд УПЛ.

От УПЛ в еврокубки должны выйти четыре команды – две в Лигу чемпионов (1-2-е места), две Лигу конференций (новый турнир) – 3-4 места. Но победа "Динамо" в Кубке Украины может изменить эту схему.

Если киевская команда одолеет в полуфинале "Агробизнес", а в финале расправится с кем-то из пары "Александрия" - "Заря", на евроарену выходит пятая команда турнирной таблицы УПЛ. Она вместе с четвертой будет делегирована в Лигу конференций, а третье место чемпионата получит путевку в плей-офф Лиги Европы.

"Александрия" практически лишилась шансов стать третьей в УПЛ, поэтому ее победа в Кубке Украины лишит бронзового призера чемпионата места в Лиге Европы. То есть, если александрийцы одолеют "Зарю" в полуфинале, а затем кого-то из пары "Агробизнес" - "Динамо" в финале, третья строчка УПЛ даст пропуск только в третий по значимости еврокубок (Лига конференций). Также победа Александрии в Кубке Украины гарантирует пятом месту УПЛ выход на международную арену только в случае, если в чемпионате команда Шарана финиширует на четвертой позиции. Или, собственно, на пятой.

Если Кубок выиграет "Агробизнес", от УПЛ на международную арену выходят только четыре команды. Это при условии, что команде из Волочиска позволит играть в Лиге Европы аттестационный комитет УЕФА.

Расклады по "Зари" тоже довольно интересны. Если луганчане выиграют Кубок Украины и финишируют в УПЛ на второй или третьей позиции, пятая команда турнирной таблицы выйдет в Лигу конференций, а третья будет играть в Лиге Европы. Если "Заря" выиграет Кубок Украины, а в чемпионате финиширует на четвертом или пятом месте, третья команда турнирной таблицы УПЛ сыграет в Лиге конференций. Если "Заря" выиграет кубок, а в чемпионате Украины финиширует ниже пятого места, тогда пятое место УПЛ окажется не проходным в еврокубки.

Стоит напомнить, что статус финалиста Кубка Украины не дает никаких еврокубковых привилегий. На международную арену выходит (влияет на схему заявки) только победитель турнира.

Полуфинальные матчи Кубка Украины состоятся сегодня, 21.04.2021. "Агробизнес" сыграет против "Динамо", а "Александрия" – против "Зари".