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С Цыганковым и Ледневым. Известен состав Динамо на матч с Агробизнесом

Кубок Украины
(1 голосов)

Мирча Луческу выпускает почти основу

С Цыганковым и Ледневым. Известен состав Динамо на матч с Агробизнесом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известен стартовый состав киевского "Динамо" на матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса".

Как и ожидалось, ворота киевлян будет защищать Денис Бойко, который выиграл для "Динамо" серию пенальти в четвертьфинале с "Колосом". В линию защиты Луческу выставляет Сироту вместо Забарного, также отмечаем выход Тымчика справа, а не Кендзеры.

В центре поля снова будет играть связка Сидорчук - Шапаренко. Андриевский и Шепелев, которые играли против "Шахтера", остаются в резерве. Необычно выглядит атакующая тройка - Цыганков, Леднев и Родригес. Интересно, кто из этих игроков будет играть под единым форвардом - Беседин.

Состав "Динамо": Бойко - Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Леднев, Родригес – Беседин

Начало игры в 16:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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