Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Цыганковым и Ледневым. Известен состав Динамо на матч с Агробизнесом
Мирча Луческу выпускает почти основу
fcdynamo.kiev.ua
Известен стартовый состав киевского "Динамо" на матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса".
Как и ожидалось, ворота киевлян будет защищать Денис Бойко, который выиграл для "Динамо" серию пенальти в четвертьфинале с "Колосом". В линию защиты Луческу выставляет Сироту вместо Забарного, также отмечаем выход Тымчика справа, а не Кендзеры.
В центре поля снова будет играть связка Сидорчук - Шапаренко. Андриевский и Шепелев, которые играли против "Шахтера", остаются в резерве. Необычно выглядит атакующая тройка - Цыганков, Леднев и Родригес. Интересно, кто из этих игроков будет играть под единым форвардом - Беседин.
Состав "Динамо": Бойко - Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Леднев, Родригес – Беседин
Начало игры в 16:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Как результаты турнира могут повлиять на еврокубковую заявку нашей страны
- Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
- СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги
- Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО