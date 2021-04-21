С Цыганковым и Ледневым. Известен состав Динамо на матч с Агробизнесом

Известен стартовый состав киевского "Динамо" на матч полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса".

Как и ожидалось, ворота киевлян будет защищать Денис Бойко, который выиграл для "Динамо" серию пенальти в четвертьфинале с "Колосом". В линию защиты Луческу выставляет Сироту вместо Забарного, также отмечаем выход Тымчика справа, а не Кендзеры.

В центре поля снова будет играть связка Сидорчук - Шапаренко. Андриевский и Шепелев, которые играли против "Шахтера", остаются в резерве. Необычно выглядит атакующая тройка - Цыганков, Леднев и Родригес. Интересно, кто из этих игроков будет играть под единым форвардом - Беседин.

Состав "Динамо": Бойко - Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Леднев, Родригес – Беседин

Начало игры в 16:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.