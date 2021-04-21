Мэр Тернополя: Матч Агробизнес - Динамо - своего рода репетиция перед финалом Кубка

Сегодня в Тернополе проходит полуфинальный матч Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо". Мэр города Сергей Надал в интервью ТК "Футбол" рассказал о подготовке городского стадиона имени Романа Шухевича к поединку.

"Будем откровенны, мы на самом деле готовились к финалу Кубка Украины. И эта подготовка шла два года, так как ассоциация футбола давала нам свои рекомендации по тому, как нужно подготовить стадион и инфраструктуру города. И так сложилась судьба, что "Агробизнес" выходит в полуфинал Кубка Украины.

Своего рода для нас этот матч будет репетицией перед финалом. Это интересное футбольное шоу, за которым соскучились тернопольские болельщики. После того, как мы узнали о желании команды играть в Тернополе, мы постоянно находимся на связи с правоохранительными органами.

Буквально вчера состоялось совещание, где был расписан план действий и то, какая структура за что отвечает. Чувствуется ажиотаж в городе, потому что огромное количество людей пытаются найти билеты. Мы чувствуем ответственность, так как приезжает один из самых серьезных клубов в Украине. Мы бы хотели, чтобы они были довольны теми условиями, которые получили", - сказал Надал.