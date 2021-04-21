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Назло ультре. Агробизнес - Динамо 0:3

Кубок Украины
(2 голосов)

Киевляне продолжают охоту за тремя трофеями в течение одного сезона

Назло ультре. Агробизнес - Динамо 0:3

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Киев с первых же секунд включил просто чемпионскую интенсивность, но немного сбросил обороты минуты после пятнадцатой. Если бы гости держали такой темп хотя бы до конца первого тайма, до гол сегодня мы увидели намного раньше. "Агробизнес" с очень большим трудом держал оборону и не всегда накрывал всех оппонентов в своей штрафной. За четверть поединка шанс забить получили Беседин (красиво в прыжке головой мимо), Жерсон (после удара и рикошета снаряд ушёл на угловой) и Тымчик (головой с середины штрафной выше).

Одна из самых интригующих дуэлей дебюта встречи была между Бесединым и Артымом. Форвард "Динамо" мог дважды забить, однако в обоих случаях здорово сыграл голкипер: однажды вратарь в прыжке отбил подачу Миколенко, а чуть позже Беседин по зоне левого полусреднего не реализовал выход один на один по причине своевременного выхода из рамки стража ворот.

Вскоре темп скатился практически к нулю, а киевляне стали показывать признаки синдрома "Шахтёра", когда идеи в атаки заканчиваются. Складывалось такое впечатление, что "динамовцы" просто не ожидали увидеть на табло два нолика перед перерывом. Подтверждают эти слова - статистика ударов: за стартовые 22 минуты их было от киевлян пять, за вторую половину первого тайма - два. Но один из них оказался как раз голевым: многоходовка Тымчик - Сидорчук - Родригес - Леднев завершился отличным дальним ударом последнего из-за пределов штрафной в правую "шестёрку".

Вторая половина оказалась более методичной. Киев уже был уверен в себе и в итоговом результате. Атаки на ворота андердога продолжались, но не столь интенсивны. "Агробизнесу" с нуля ударами в направлении ворот Бойко мог только чудом спасти эту игру.

Чуда не произошло, а "бело-синие" довели счёт до крупного. Второй мяч должен был состояться после пенальти. Рефери Максим Козыряцкий сперва назначил 11-метровый за фол на Сироте, однако после просмотра телевизора изменил своё решение. Впрочем, не прошло и пары минут, как легитимный гол гости забили: Беседин непривычно для себя из-за пределов штрафной пробил в левую "шестёрку".Точку поставил Буяльский, завершив контратаку.

В финальные минуты операторы уже больше снимали техническую зону "бело-синих" и неизвестных личностей, закрывавших лица. Последние, не имея словарного запаса, высказывали своё мнение матом, на что Луческу ответил: "Вы не "Динамо".

Читайте такжеУльтрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо. ВИДЕО

Накануне таких игр всегда на повестке дня стоит один вопрос: забьёт или нет фаворит. "Агробизнес" очень дисциплинированно и в целом достойно смотрелся на фоне главного фаворита на победу в Кубке среди четверых полуфиналистов. Понятно, что для многих в составе волочиского клуба это был матч всей жизни, поэтому и отдача была намного выше, чем, например, в последних играх Первой лиги. По "Динамо" выводов никаких. Сравнивать уровень киевлян с четвёртой командой Первой лиги несколько наивно. Но нужно признать, что даже в противостоянии с "Агробизнесом" Киев оказался лучше "Шахтёра".

Тернополь. Городской стадион
Агробизнес - Динамо 0:3
Голы: Богдан Леднев 45, Артем Беседин 67, Виталий Буяльский 81
Агробизнес: Андрей Артым, Дмитрий Юхимович, Арсен Слотюк, Игорь Курило, Иван Когут (Богдан Семенец 70), Николай Когут, Игорь Бойчук, Сергей Косовский (Евгений Немтинов 82), Виталий Груша (Сергей Семенюк 62), Юрий Романюк, Артём Дудик (Артём Ярмоленко 82)
Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 66), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Богдан Леднев (Виталий Буяльский 66), Жерсон Родригес (Сидклей 66), Александр Тымчик (Александр Караваев 46), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 79)
Предупреждения: Виталий Груша 61, Игорь Курило 63, Игорь Бойчук 73 - Денис Попов 12, Александр Сирота 54

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (27)
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usovvictor (Kharkov)
21.04.2021 в 18:44
...Спасибо Динамо, спасибо Луческу! "Дед" в свои годы сделал то, что он умеет - воспитал дух тех сердец, которые по статусы и должны быть..., как говорится "без шума и пыли", - МОЛЧА вселил..., не на словах, в деле..., пробурчав наверно при этом "играйте при любом счете не теряя головы"... Стабильность..., мать ее...
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 18:36
1) з очікуваною перемогою. Хоч гру класною і не назвеш... 2) хоч нема бажання цього писати, утім історія мало кого вчить. На ПОСАДУ тренера треба обирати особу під функцію, а не для душі. Це не второпало 73% у 2019, наразі цей шлях вперто торують окремі фани. Мені теж не подобаються життєві принципи Лу! Проте біля керма зірки Динамо Хацкевіч та Михайличенко функцію коуча ПРОВАЛИЛИ! Можете найняти більш порядного і не менш кваліфікованого тренера, я думаю братки Су... на це погодяться.
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+2
0
Тренерую (Столица)
21.04.2021 в 18:30
Это не ультрас Динамо !!! К Динамо эти люди не имеют никокого отношеия !!! Но кому-то очень надо убрать Луческу ...
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.04.2021 в 18:32
не ультрас? это ульТРУСЫ
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+3
-1
krakow (Херсон)
21.04.2021 в 18:38
Согласен. История "Динамо", о которой хлопочуи "Ультрас",закончилась 18 лет назад.Оно,умерло. К этому же "Динамо",имеют отношение те,кто не имеет отношения,к тому.
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 18:53
Якась повна біліберда.
0
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.04.2021 в 18:28
Дідусь Мірчя і в 76 продовжує вигравати титули
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.04.2021 в 18:14
или Шахта "сдала" матч АБизнесу или "где"? Если сдала, то нафик играли 120 мин. - "управились" бы и за 90. "Агробизнесу" - спасибо за игру - играли как могли. ультрусам - отдельное спасибо! Своим негодованием подстегивают игроков играть всё уверенней. "Динамо" Киев и всех болельщиков "Динамо" с выходом в финал КУ !
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+6
0
avatar
MES QUE UN CLUB
21.04.2021 в 18:05
Главное забыл...
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+4
0
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 18:04
Динамо з перемогою.
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+8
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.04.2021 в 18:02
Гарна перемога, здобута на волочиському стадіоні Юність.
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 18:02
Без сенсацій. Динамо, з перемогою.
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+7
0
avatar
MES QUE UN CLUB
21.04.2021 в 18:01
Всех, кто за Динамо, с победой!!! Особое спасибо Мирче, что терпит зтих чапманов на трибунах.
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+13
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.04.2021 в 17:58
Молодцы! Кстати, Шурик-жмурик оказался продажной ..., блокирует у себя на сайте тех, кто критикует безумных ультрас. Похоже он против Луческу...
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+10
-3
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 17:59
Или сам из их среды.
Ответить
+9
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
21.04.2021 в 18:00
Шурик чмо перепуганное)Давно туда не захожу.
Ответить
+6
-2
Serg02 (Одесса)
21.04.2021 в 18:02
Только с Шурика. Не заметил, что блокируют. Болельщики возмущены поведением ультрас.
Ответить
+6
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.04.2021 в 18:17
Я назвал ультрас обезьянами и за это заблокировали. Нарушил правило сайта - не оскорблять святых
+4
0
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 17:57
Спасибо игрокам Динамо и низкий поклон Мирчи Луческо. Смог привить команде психологию победителей!
Ответить
+13
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
21.04.2021 в 17:57
А тупоголовым пох, они только против ДК.Не ультра а шлоебень малолетняя.Всех болел ДК с победой!Луческу Спасибо за сезон!!!
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+13
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.04.2021 в 17:56
На классе! спокойно, уверенно без лишних нервов. вот только кто пустил животных на трибуне, животное должно сидеть в лкетке.
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+12
0
kalan-86 (Анкара)
21.04.2021 в 18:26
Животное должно быть на свободе. А в клетке должны сидеть элементы, несущие угрозу обществу, а они, почему-то сегодня попали на стадион. Динамо и Луческу молодцы!
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+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
21.04.2021 в 17:56
Волочиск. Стадион "Юность" редакція ви хоч трохи слідкуєте за тим де грають?
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+6
-1
download1 (huyersk)
21.04.2021 в 17:55
Ті, хто був на стадіоні з дудкою, на всяк випадок, може хто не знає : ви відсталі недоумки
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+6
0
Djon (Киев)
21.04.2021 в 17:55
Ультри - ганьба Динамо. Йдить геть.
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+12
-1
Djon (Киев)
21.04.2021 в 18:07
Йдіть
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+2
0
Djon (Киев)
21.04.2021 в 17:55
Дякую Луческу! Дякую Динамо!
Ответить
+13
-1


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