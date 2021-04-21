Назло ультре. Агробизнес - Динамо 0:3

Киев с первых же секунд включил просто чемпионскую интенсивность, но немного сбросил обороты минуты после пятнадцатой. Если бы гости держали такой темп хотя бы до конца первого тайма, до гол сегодня мы увидели намного раньше. "Агробизнес" с очень большим трудом держал оборону и не всегда накрывал всех оппонентов в своей штрафной. За четверть поединка шанс забить получили Беседин (красиво в прыжке головой мимо), Жерсон (после удара и рикошета снаряд ушёл на угловой) и Тымчик (головой с середины штрафной выше).

Одна из самых интригующих дуэлей дебюта встречи была между Бесединым и Артымом. Форвард "Динамо" мог дважды забить, однако в обоих случаях здорово сыграл голкипер: однажды вратарь в прыжке отбил подачу Миколенко, а чуть позже Беседин по зоне левого полусреднего не реализовал выход один на один по причине своевременного выхода из рамки стража ворот.

Вскоре темп скатился практически к нулю, а киевляне стали показывать признаки синдрома "Шахтёра", когда идеи в атаки заканчиваются. Складывалось такое впечатление, что "динамовцы" просто не ожидали увидеть на табло два нолика перед перерывом. Подтверждают эти слова - статистика ударов: за стартовые 22 минуты их было от киевлян пять, за вторую половину первого тайма - два. Но один из них оказался как раз голевым: многоходовка Тымчик - Сидорчук - Родригес - Леднев завершился отличным дальним ударом последнего из-за пределов штрафной в правую "шестёрку".

Вторая половина оказалась более методичной. Киев уже был уверен в себе и в итоговом результате. Атаки на ворота андердога продолжались, но не столь интенсивны. "Агробизнесу" с нуля ударами в направлении ворот Бойко мог только чудом спасти эту игру.

Чуда не произошло, а "бело-синие" довели счёт до крупного. Второй мяч должен был состояться после пенальти. Рефери Максим Козыряцкий сперва назначил 11-метровый за фол на Сироте, однако после просмотра телевизора изменил своё решение. Впрочем, не прошло и пары минут, как легитимный гол гости забили: Беседин непривычно для себя из-за пределов штрафной пробил в левую "шестёрку".Точку поставил Буяльский, завершив контратаку.

В финальные минуты операторы уже больше снимали техническую зону "бело-синих" и неизвестных личностей, закрывавших лица. Последние, не имея словарного запаса, высказывали своё мнение матом, на что Луческу ответил: "Вы не "Динамо".

Накануне таких игр всегда на повестке дня стоит один вопрос: забьёт или нет фаворит. "Агробизнес" очень дисциплинированно и в целом достойно смотрелся на фоне главного фаворита на победу в Кубке среди четверых полуфиналистов. Понятно, что для многих в составе волочиского клуба это был матч всей жизни, поэтому и отдача была намного выше, чем, например, в последних играх Первой лиги. По "Динамо" выводов никаких. Сравнивать уровень киевлян с четвёртой командой Первой лиги несколько наивно. Но нужно признать, что даже в противостоянии с "Агробизнесом" Киев оказался лучше "Шахтёра".

Тернополь. Городской стадион

Агробизнес - Динамо 0:3

Голы: Богдан Леднев 45, Артем Беседин 67, Виталий Буяльский 81

Агробизнес: Андрей Артым, Дмитрий Юхимович, Арсен Слотюк, Игорь Курило, Иван Когут (Богдан Семенец 70), Николай Когут, Игорь Бойчук, Сергей Косовский (Евгений Немтинов 82), Виталий Груша (Сергей Семенюк 62), Юрий Романюк, Артём Дудик (Артём Ярмоленко 82)

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 66), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Богдан Леднев (Виталий Буяльский 66), Жерсон Родригес (Сидклей 66), Александр Тымчик (Александр Караваев 46), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 79)

Предупреждения: Виталий Груша 61, Игорь Курило 63, Игорь Бойчук 73 - Денис Попов 12, Александр Сирота 54