Коронавирус? Не слышали. Как болельщики пробивались на матч Агробизнес - Динамо

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За 13 секторами стадиона были закреплены только одни пропускные ворота
В эти минуты в Тернополе проходит полуфинальный матч Кубка Украины, в котором
Городской стадион имени Романа Шухевича, на котором проходит поединок, вмещает 15 150 человек. А если учитывать карантинные ограничения, в связи с которыми арена должна была быть заполнена на 25%, то и вовсе порядка 3 800 зрителей.
Впрочем, даже такое количество людей организаторы не смогли организованно и главное безопасно запустить на стадион.
Так как сразу за 13 секторами закреплены только одни пропускные ворота, перед входами организовались толпы людей, так что ни о какой карантинной безопасности не может быть и речи.
Напомним, что именно на стадионе Тернополя пройдет и финал Кубка Украины, который состоится 13 мая.
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