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Коронавирус? Не слышали. Как болельщики пробивались на матч Агробизнес - Динамо

Кубок Украины
(1 голосов)

За 13 секторами стадиона были закреплены только одни пропускные ворота

Коронавирус? Не слышали. Как болельщики пробивались на матч Агробизнес - Динамо

Новина українською

В эти минуты в Тернополе проходит полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Агробизнес" из Волочиска играет с "Динамо".

Городской стадион имени Романа Шухевича, на котором проходит поединок, вмещает 15 150 человек. А если учитывать карантинные ограничения, в связи с которыми арена должна была быть заполнена на 25%, то и вовсе порядка 3 800 зрителей.

Впрочем, даже такое количество людей организаторы не смогли организованно и главное безопасно запустить на стадион.

Так как сразу за 13 секторами закреплены только одни пропускные ворота, перед входами организовались толпы людей, так что ни о какой карантинной безопасности не может быть и речи.

Напомним, что именно на стадионе Тернополя пройдет и финал Кубка Украины, который состоится 13 мая.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск) коронавирус
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 17:56
Так а кто этим людям мешает сохранять дистанцию между собой? Мест то всем хватит. Сами виноваты. Или авторы статьи преследовали другие цели?...
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-1
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Просто Толик (Одесса)
21.04.2021 в 17:43
Хахаха, слабообученные бабуины))) Вновь подтвердили состоятельность теории Дарвина.
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+3
-5


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