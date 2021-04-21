Коронавирус? Не слышали. Как болельщики пробивались на матч Агробизнес - Динамо

В эти минуты в Тернополе проходит полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Агробизнес" из Волочиска играет с "Динамо".

Городской стадион имени Романа Шухевича, на котором проходит поединок, вмещает 15 150 человек. А если учитывать карантинные ограничения, в связи с которыми арена должна была быть заполнена на 25%, то и вовсе порядка 3 800 зрителей.

Впрочем, даже такое количество людей организаторы не смогли организованно и главное безопасно запустить на стадион.

Так как сразу за 13 секторами закреплены только одни пропускные ворота, перед входами организовались толпы людей, так что ни о какой карантинной безопасности не может быть и речи.

Напомним, что именно на стадионе Тернополя пройдет и финал Кубка Украины, который состоится 13 мая.