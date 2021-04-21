Тымчик получил травму в матче с Агробизнесом

Защитник "Динамо" Александр Тымчик получил травму в полуфинальном матче Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0 ) .

На 45-й минуте Тымчик получил повреждение после накладки со стороны защитника "Агробизнеса" Игоря Бойчука и на второй тайм уже не вышел.

Степень серьёзности и сроки восстановления игрока уточняются.

Напомним, что Тымчик в 2021 году до матча с "Агробизнесом" провел за киевлян лишь 1 поединок – отыграл 90 минут в матче против "Днепра-1" (2:0) 10 апреля.