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Тымчик получил травму в матче с Агробизнесом

Кубок Украины
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Защитник отыграл только первый тайм

Тымчик получил травму в матче с Агробизнесом

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик получил травму в полуфинальном матче Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0).

На 45-й минуте Тымчик получил повреждение после накладки со стороны защитника "Агробизнеса" Игоря Бойчука и на второй тайм уже не вышел.

Степень серьёзности и сроки восстановления игрока уточняются.

Напомним, что Тымчик в 2021 году до матча с "Агробизнесом" провел за киевлян лишь 1 поединок – отыграл 90 минут в матче против "Днепра-1" (2:0) 10 апреля.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик Агробизнес (Волочиск)
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