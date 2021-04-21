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Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо
События разворачивались на кубковом матче с Агробизнесом
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Ультрас "Динамо" продолжают акции против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
На
Интересно, что сам Луческу саркастично пообщался с фанатами, при этом заявляя ультрас что "Вы - не Динамо".
⚡ На останніх хвилинах матчу Агробізнес - Динамо ультрас біло-синіх під технічною зоною киян знову виступили проти Луческу в клубі pic.twitter.com/nbiFBZqLq2— UA-Футбол (@ua_football) April 21, 2021
Также стоит отметить, что после данного перфоманса полиция оцепила сектор, ну а простые болельщики на трибунах стали поддерживать тренера.
Уже после матча с фанатами пообщался Георгий Бущан, однако как видим, особого конструктива в разговоре не получилось.
???? На цьому відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/V6tFAL7PZk— UA-Футбол (@ua_football) April 21, 2021
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