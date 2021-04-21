  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо

Кубок Украины
(4 голосов)

События разворачивались на кубковом матче с Агробизнесом

Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Ультрас "Динамо" продолжают акции против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

На кубковом матче против "Агробизнеса" (3:0) болельщики пробились на трибуну за скамейкой запасных "Динамо" и начали скандировать уже традиционные речевки против тренера.

Интересно, что сам Луческу саркастично пообщался с фанатами, при этом заявляя ультрас что "Вы - не Динамо".

Также стоит отметить, что после данного перфоманса полиция оцепила сектор, ну а простые болельщики на трибунах стали поддерживать тренера.

Уже после матча с фанатами пообщался Георгий Бущан, однако как видим, особого конструктива в разговоре не получилось.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
21.04.2021 в 18:54
Правильно Мирча, они не Динамо, они nuдары !!!
Ответить
0
0
ramaio (Днепропетровск)
21.04.2021 в 18:53
"Гудбай, ржавый будулай!" ))) Понравилось!
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 18:56
Этот "ржавый" Динамо золото и Кубок принесет, в отличие от оцинкованных.
Ответить
0
0
Ribachok (Київ)
21.04.2021 в 18:53
Уебки конченые......
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.04.2021 в 18:49
Рабочий день - 16.00. И полная трибуна т.н. "ультрас". Ребятки! А почему вы не на работе!?
Ответить
+2
0
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 18:50
Так вони і є на роботі у ах...., якої людини
Ответить
+1
0
Гаринча (Киев)
21.04.2021 в 18:50
Активист- патриот уже давно профессия
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 18:50
Как это не на работе? На работе они - на работе! Надо же денюжку отрабатывать!
Ответить
+1
0
Гаринча (Киев)
21.04.2021 в 18:50
Активист- патриот уже давно профессия
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 18:52
Вот СБУ бы узнать, кто их финансирует и эти деньги на пользу государства бы направить:учителям, врачам, военым.
Ответить
+2
-1
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 18:46
Ну раз они такие ярые патриоты с непонятными для нормальных болельщиков принцыпами. То им путь в военкомат и на восток Украины, в траншеи. Пусть докажет свою точку зрения на передовой. Вот только это не случиться никогда. На что их хватит, так это на беспорядки в родной своей стране.
Ответить
+3
-2
Гаринча (Киев)
21.04.2021 в 18:47
Это тыловые патриоты))
Ответить
+2
-1
KDK2020 (Киев)
21.04.2021 в 18:44
Якщо вони такі потреоти, то чому не цькували Хацкевича, проросійського іноземця, який здриснув саме туди, Калітвінцєва, який росіянином був - росіянином і залишився, Газзаєва, який пропонував знищити УПЛ, включивши його до складу Росії. Всіх цих російськоязичних учєніков Лобановського. Їм тепер Луческу поперек став. Чого б це? Думаю, причина криється в тому, хто насправді вливає кошти у цих так званих фонатів. Якось одночасно Луческу хаять на ахметівських телеканалах і оця шпана... А тим часом Динамо йде до дубля та повернулося в Лігу чемпіонів.
Ответить
+3
-3
angleb1 (киев)
21.04.2021 в 18:43
Натуральное быдло - это те кто всячески не замечают, как человек, который 12 лет плевал в них и в Динамо теперь является тренером Динамо.
Ответить
+3
-3
KDK2020 (Киев)
21.04.2021 в 18:48
У вас, ідіоти, плюнути - одне задоволення. А Луческу жодного хамського слова на адресу Динамо ніколи не говорив. Знайдеш такі вислови - розмісти. Більше того, ім'я Динамо йому не чуже. В системі Динамо Бухарест він провів більше часу, ніж у Шахтарі, й більше часу, ніж ви живете.
Ответить
+4
-1
Pianist (Киев)
21.04.2021 в 18:43
Проплаченные беспредельщики. Думайте, кому это сейчас может быть выгодно. Это люди, ничего общего не имеющие с Динамо Киев.
Ответить
+3
-3
Гаринча (Киев)
21.04.2021 в 18:42
Ктото еще сомневается, что это проплаченые гастроли бродячего цирка?
Ответить
+3
-4
York (Донецк)
21.04.2021 в 18:41
Так это же активисты майдана! Им все можнА!
Ответить
+3
-4
prostors (Вольногорск)
21.04.2021 в 18:35
А как там за расизм стадионы наказывают, во и подать жалобу и пусть стадион накажут. Или пусть смотрят за порядком.
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 18:32
Які вони ультрас Динамо, якщо навіть гравці Динамо проти них?
Ответить
+5
-3
FC Energy (Новая Каховка)
21.04.2021 в 18:30
Натуральное быдло, позорят Динамо
Ответить
+9
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...