Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо

Ультрас "Динамо" продолжают акции против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

На кубковом матче против "Агробизнеса" (3:0) болельщики пробились на трибуну за скамейкой запасных "Динамо" и начали скандировать уже традиционные речевки против тренера.

Интересно, что сам Луческу саркастично пообщался с фанатами, при этом заявляя ультрас что "Вы - не Динамо".

⚡ На останніх хвилинах матчу Агробізнес - Динамо ультрас біло-синіх під технічною зоною киян знову виступили проти Луческу в клубі pic.twitter.com/nbiFBZqLq2 — UA-Футбол (@ua_football) April 21, 2021

Также стоит отметить, что после данного перфоманса полиция оцепила сектор, ну а простые болельщики на трибунах стали поддерживать тренера.

Уже после матча с фанатами пообщался Георгий Бущан, однако как видим, особого конструктива в разговоре не получилось.