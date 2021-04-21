  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Решили, что Сирота подставился сам. Арбитр справедливо назначил пенальти в пользу Динамо, но ВАР его отменил
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решили, что Сирота подставился сам. Арбитр справедливо назначил пенальти в пользу Динамо, но ВАР его отменил

Кубок Украины
(3 голосов)

Агробизнес - Динамо 0:3. Судейский анализ матча Кубка Украины

Решили, что Сирота подставился сам. Арбитр справедливо назначил пенальти в пользу Динамо, но ВАР его отменил

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоялся весьма интересный эпизод. В ходе розыгрыша стандарта в штрафной "Агробизнеса" игроку "Динамо" Александру Сирота нанес удар по ноге капитан волочиской команды Курило. Арбитр в поле Максим Козыряцкий назначил пенальти и наказал нарушителя желтой карточкой. Но после просмотра видеоповтора (арбитр ВАА – Николай Балакин) отменил свое первоочередное решение.

Судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек убеждены, что в этом случае система ВАР навредила арбитражу. Ведь фол был, Козыряцкий справедливо его зафиксировал и назначил адекватное наказание за него. Почему потом было принято решение отменить пенальти – загадка.

На видео - с 1:08

Добавим, что после матча Лучано Лучи через журналистов телетранслятора оправдал решение арбитров отменить пенальти и желтую карточку Курило тем, что в момент контакта нога Сироты не была статичной. То есть, Куратор считает, что Сирота сам подставил себя под удар.

Читайте такжеУльтрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо

Отметим, что эпизод произошел при счете 1:0 в пользу "Динамо", а в целом киевляне выиграли 3:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.04.2021 в 18:55
Все роблять для того, щоб Динамо не завоювало ще й Кубок, хапаються вже за соломину, нахабно, цинічно. Все почалось з того, що Попова посадили зразу на карточку, а згодом і другого центрбека, Сироту, теж - на рівному місці, де навіть на порушення і натяку не було. Давав лупити по ногах, ламати киян, в результаті Тимчик, ще один захисник, травмований. Але поки що нічого не допомогло. Та у них ще є шанс, головний - фінал, де буде грати вже не Агробізнес, а, скоріш за все, Зоря, а може і Олександрія ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...