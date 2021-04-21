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Решили, что Сирота подставился сам. Арбитр справедливо назначил пенальти в пользу Динамо, но ВАР его отменил
Агробизнес - Динамо 0:3. Судейский анализ матча Кубка Украины
Олександр Приходько
В матче полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоялся весьма интересный эпизод. В ходе розыгрыша стандарта в штрафной "Агробизнеса" игроку "Динамо" Александру Сирота нанес удар по ноге капитан волочиской команды Курило. Арбитр в поле Максим Козыряцкий назначил пенальти и наказал нарушителя желтой карточкой. Но после просмотра видеоповтора (арбитр ВАА – Николай Балакин) отменил свое первоочередное решение.
Судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек убеждены, что в этом случае система ВАР навредила арбитражу. Ведь фол был, Козыряцкий справедливо его зафиксировал и назначил адекватное наказание за него. Почему потом было принято решение отменить пенальти – загадка.
На видео - с 1:08
Добавим, что после матча Лучано Лучи через журналистов телетранслятора оправдал решение арбитров отменить пенальти и желтую карточку Курило тем, что в момент контакта нога Сироты не была статичной. То есть, Куратор считает, что Сирота сам подставил себя под удар.
Отметим, что эпизод произошел при счете 1:0 в пользу "Динамо", а в целом киевляне выиграли 3:0.
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