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Луческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков
Война продолжается
ФК "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять "Динамо" и вывести в Лигу чемпионов.
Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели.
Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики "Динамо".
Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо". Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча", – сказал Луческу.
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