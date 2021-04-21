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Луческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков

Кубок Украины
(6 голосов)

Война продолжается

Луческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков

ФК "Динамо"

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал протесты ультрас киевлян в полуфинале Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0).

"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять "Динамо" и вывести в Лигу чемпионов.

Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели.

Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики "Динамо".

Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо". Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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(6 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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C_Ballack (Днепр)
21.04.2021 в 20:34
Дед повторил то, что заявили вчера сцультрас. Они сказали что поддерживать команду не будут. Так чего теперь возмущаться...
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 20:06
цыгану-заробитчанину снова не хватило ума просто промолчать
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0
-7
budo2012 (харьков)
21.04.2021 в 19:44
все по делу сказал тренер!поддерживаю!!!кучка инвалидов с тупой кричалкой валите обратно в курятник.
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+9
-1
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 19:37
Там хорошие деньги на их содержание идут! Дорога в оба конца, билеты, суточные и плюс премиальные за проделанную работу. Кто же такой щедрый в Украине живет? А может за ее пределами? Может это тот, кто не хочет, чтобы в Украине жилось лучше, чем сейчас?! Может это засланые козачки под ультрас маскируется? Тут много вопросов, чем ответов!
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+6
-2
Исследователь
21.04.2021 в 20:02
Кто-то из организаторов супер лиги. Но там настоящие болельщики сразу им показали ху есть ху.
Ответить
+1
0
batkomaxno555 (Никополь)
21.04.2021 в 19:29
ультрас - это паршивые псы!
Ответить
+8
-2
krakow (Херсон)
21.04.2021 в 19:36
Не,говори.Стая неблагодарная.. Толи дело вы преданные. Цепные.
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+2
-7
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
21.04.2021 в 19:29
Будулай смачно підкинув гімна на гвинтилятір)
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+8
-2
batkomaxno555 (Никополь)
21.04.2021 в 20:32
Гнида ты собачья нет чтоб поблагодарить Луческу что динамо воскресил то ещё лаешь!
Ответить
+1
0
aleks68
21.04.2021 в 19:07
продажная цыганская мразь
Ответить
0
-22
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 19:15
Вопрос! За сколько продались вы и кому?
Ответить
+10
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.04.2021 в 19:22
Ты не прав
Ответить
+3
0
batkomaxno555 (Никополь)
21.04.2021 в 19:28
а ты кто? ты пес!
Ответить
+6
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
21.04.2021 в 20:32
Исходя из этой "глубокой мысли", не продажные только бомжи и воры. Есть контракты, трудовые договора и тд. То-есть, люди, платящие налоги, зарабатывающие на жизнь - продажные мрази? Сам то как на жизнь колядуешь? Воруешь или на мусорке живёшь?
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+2
0


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