Луческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал протесты ультрас киевлян в полуфинале Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0).

"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять "Динамо" и вывести в Лигу чемпионов.

Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели.

Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики "Динамо".

Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо". Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча", – сказал Луческу.