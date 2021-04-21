Чижевский: Регламент Кубка Украины нужно менять

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в полуфинале Кубка Украины.

"Хочу поздравить "Динамо" с победой. Понятно, что класс на голову выше, чем наших футболистов. Это гранд украинского футбола. Мы где-то пытались играть в футбол. Класс есть класс – от этого никуда не денешься.

У нас были кадровые проблемы. Нужно поменять регламент. Одна команда играет 4 игры, и из-за перебора желтых 5 человек не могут выступить в таком матче, а другая – играет одну встречу и полным составом.

Хотелось бы выйти тем составом, которым мы сыграли с "Шахтером" – 60% было. Но получили игровую практику другие футболисты.

Если 3:0, футболисты не смогли показать игру, на которую способны. Понимаю, что это "Динамо", но такие элементарные ошибки. Я подчеркивал, что киевляне идут 2-м темпом и много мячей забивают. У Луческу еще в "Шахтере" Срна отдавал много результативных передач.

Некоторые футболисты не выполнили эту установку, и нам забили дважды вторым темпом. Будем готовиться к первой лиге и делать итоги.

Подчеркнул в разговоре с игроками в раздевалке, что они поняли, что такое Премьер-лига, и что Первая – быстрее думают, работают с мячом. Как команда, которая ставит задачу выйти в УПЛ, мы должны двигаться к тому же", – сказал Чижевский.