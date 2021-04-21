Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин после матча в Тернополе: Главное, чтобы в финале безопасность была на хорошем уровне
Финал Кубка также пройдет в Тернополе
fcdynamo.kiev.ua
Форвард "Динамо" Артем Беседин, который забил гол в ворота "Агробизнеса" в
- При всем уважении к сопернику, "Динамо" сегодня продемонстрировало более высокий класс?
- Мистер и весь тренерский штаб нас очень хорошо настраивали на этот матч. Главное было – сыграть в свой футбол, и мы это сделали. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. После перерыва мы довели матч до логического завершения.
- Твой забитый мяч стал результатом индивидуальных действий. Как бы ты прокомментировал его?
- По воротам нужно бить – и бить с любой точки. Мы это отрабатываем на тренировках, и тренеры все время акцентируют на том, что без ударов не будет голов. Я посчитал, что у меня хорошая позиция, пробил – хорошо, что вышло забить.
- Гол Буяльского – результат классной комбинации. Можно сказать, что это уже выглядит естественно в исполнении "Динамо"?
- Да, была очень хорошая, показательная комбинация, и получился красивый гол. Поздравляю Виталия с забитым мячом!
- Мистер сказал, что поле в Тернополе – немного специфическое, учитывая отскок мяча. Что бы ты сказал о газоне?
- Поле хорошее. Тут нечего кривить душой – бывало и хуже. Погодные условия также были нормальными. Считаю, что условия для футбола сегодня были хорошими, и матч в целом выдался неплохой. Тем более, газон и погода всегда одинаковы для обеих команд.
- Еще до забитого мяча Леднева у "Динамо" были голевые моменты…
- Это футбол. Если бы команды реализовывали все свои моменты, это, наверное, было бы неинтересно. "Агробизнес" тоже готовился к противостоянию и, конечно же, выходя на эту игру, мы знали, что легко не будет. Повторюсь – мы провели хороший матч, и теперь будем готовиться к следующему.
- Сегодня на стадионе было много болельщиков. Не отвыкли от такой атмосферы?
- Если честно, уже начали отвыкать. Поэтому было очень приятно видеть болельщиков на трибунах и ощутить эту атмосферу. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы и зрители поскорее возвращались на стадионы.
- Финал Кубка также пройдет в Тернополе. Можно ли считать этот стадион счастливым для "Динамо"?
- Для "Динамо" многие стадионы счастливые. (улыбается) Главное – чтобы безопасность была на хорошем уровне, ведь в конце игры мы видели,
- Такую уверенность команде вселил тренер?
- Конечно, это ключевой фактор. Мистер перед каждой игрой, независимо от ее статуса, настраивает нас на то, чтобы мы играли в свой футбол и, прежде всего, показывали результат. Наверное, от игры к игре мы и набрали эту психологическую устойчивость. Психология победителей – это немаловажно. И, конечно, в этом есть заслуга всего тренерского штаба.
Популярное сейчас
- Ультрас Динамо снова выступили против Луческу. Тренер ответил: Вы - не Динамо
- Львов побеждает и поднимается на десятое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
- Агробизнес - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи