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Беседин после матча в Тернополе: Главное, чтобы в финале безопасность была на хорошем уровне

Кубок Украины
(3 голосов)

Финал Кубка также пройдет в Тернополе

Беседин после матча в Тернополе: Главное, чтобы в финале безопасность была на хорошем уровне

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который забил гол в ворота "Агробизнеса" в полуфинальном матче Кубка Украины (3:0), прокомментировал итог поединка.

- При всем уважении к сопернику, "Динамо" сегодня продемонстрировало более высокий класс?

- Мистер и весь тренерский штаб нас очень хорошо настраивали на этот матч. Главное было – сыграть в свой футбол, и мы это сделали. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. После перерыва мы довели матч до логического завершения.

- Твой забитый мяч стал результатом индивидуальных действий. Как бы ты прокомментировал его?

- По воротам нужно бить – и бить с любой точки. Мы это отрабатываем на тренировках, и тренеры все время акцентируют на том, что без ударов не будет голов. Я посчитал, что у меня хорошая позиция, пробил – хорошо, что вышло забить.

- Гол Буяльского – результат классной комбинации. Можно сказать, что это уже выглядит естественно в исполнении "Динамо"?

- Да, была очень хорошая, показательная комбинация, и получился красивый гол. Поздравляю Виталия с забитым мячом!

- Мистер сказал, что поле в Тернополе – немного специфическое, учитывая отскок мяча. Что бы ты сказал о газоне?

- Поле хорошее. Тут нечего кривить душой – бывало и хуже. Погодные условия также были нормальными. Считаю, что условия для футбола сегодня были хорошими, и матч в целом выдался неплохой. Тем более, газон и погода всегда одинаковы для обеих команд.

- Еще до забитого мяча Леднева у "Динамо" были голевые моменты…

- Это футбол. Если бы команды реализовывали все свои моменты, это, наверное, было бы неинтересно. "Агробизнес" тоже готовился к противостоянию и, конечно же, выходя на эту игру, мы знали, что легко не будет. Повторюсь – мы провели хороший матч, и теперь будем готовиться к следующему.

- Сегодня на стадионе было много болельщиков. Не отвыкли от такой атмосферы?

- Если честно, уже начали отвыкать. Поэтому было очень приятно видеть болельщиков на трибунах и ощутить эту атмосферу. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы и зрители поскорее возвращались на стадионы.

- Финал Кубка также пройдет в Тернополе. Можно ли считать этот стадион счастливым для "Динамо"?

- Для "Динамо" многие стадионы счастливые. (улыбается) Главное – чтобы безопасность была на хорошем уровне, ведь в конце игры мы видели, что может происходить. Будем приезжать и так же показывать свой футбол.

- Такую уверенность команде вселил тренер?

- Конечно, это ключевой фактор. Мистер перед каждой игрой, независимо от ее статуса, настраивает нас на то, чтобы мы играли в свой футбол и, прежде всего, показывали результат. Наверное, от игры к игре мы и набрали эту психологическую устойчивость. Психология победителей – это немаловажно. И, конечно, в этом есть заслуга всего тренерского штаба.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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kalimeras21 (Город)
21.04.2021 в 21:23
Главное, чтобы в финале безопасность была на хорошем уровне - та не бойся, РФ до 13 мая до тернополя не дойдет
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-2
prostors (Вольногорск)
21.04.2021 в 21:34
Ты дятел от детства, тебя в детстве не роняли?
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