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Кубок Украины. Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Бей-беги до финала не добежит

Кубок Украины
(3 голосов)

В главном матче турнира поспорят между собой Динамо и Заря

Кубок Украины. Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Бей-беги до финала не добежит

ФК Заря

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После матча со "Львовом" в контексте персоны Владимира Шарана в который раз встал резонный вопрос: а не засиделся ли тренер у руля "Александрии"? Даже с учетом ротации состава александрийцы не имели права бездарно проигрывать аутсайдеру турнира. Сгладить острые углы мог кубковый поединок. В случае успеха "Александрии" стратегию Шарана можно было бы назвать эффективной, но отчетная игра показала, что жертва чемпионата была напрасной. "Александрия" не готова к решению серьезных турнирных задач в конце сезона, поэтому никакие "выкрутасы" с составом не помогают.

Дмитрий Гречишкин (дисквалификация) – это серьезная потеря, но и "Заря" играла не в оптимальном составе (не было Абу Ханны). Поэтому найти оправданий в этой плоскости Шарану не удастся, а вот объясниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны, нужно будет. Ведь "Александрия" за первый тайм практически ничего сопернику не предложила – выход на ворота Третьякова ничем не завершился.

"Заря" имела преимущество в каждом компоненте игры. Уже на старте гости могли забивать, когда в ходе розыгрыша углового рикошетом от защитника "Александрии" мяч попал в перекладину. Затем был острый момент имени Юрченко, еще позже – навес Фаворова и попытка Аллахяра дотянуться до мяча. Назревало, поэтому неудивительно, что "Заря" забила. Луганчане выиграли мяч в центре поля, Юрченко отдал короткую передачу на Кочергина, у того было достаточно времени для подготовки удара, чем и воспользовался – 1:0.

После гола борьбы стало еще больше. "Александрия" предлагала ее на каждом участке поля, а "Заря" не отказывалась. Игра проходила без ворот, и это больше устраивало гостей. Ведь счет был в их пользу.

Во втором тайме ничего не изменилось – интенсивность борьбы зашкаливала. "Александрия" стала лучше преодолевать центр поля, но завершающего удара все еще не хватало. Лучкевич в своем моменте не смог ни пробить, ни отдать акцентированную передачу партнеру, выстрел Третьякова был заблокирован. На противоположной стороне поля со штрафного прицеливался Фаворов, а Кочергин не сумел повторить то, что получилось в первом тайме. Ведь надежно играл Панькив.

Очевидно было, что забить "Александрия" если сможет – то только со стандарта. Футболисты "Зари" старались не фолить вблизи владений Василя, но Цыганикс на 79-й минуте нарушил этот принцип. Обошлось, но не обошлось на 88-й минуте. Иванисеня боролся за "верховой" мяч в штрафной с Устименко и вместо мяча своей головой ударил по голове оппонента. Игорь Пасхал назначил пенальти, а Бондаренко его реализовал, спасая "Александрию" от бесславного вылета.

"Заря" сама виновата, что допустила такую ​​ситуацию. Минимальное преимущество – это всегда шаткая конструкция, которая может рухнуть при малейшем колебании. В течение первого экстра-тайма луганчане бегали чуть быстрее, чем в течение второго тайма основного времени, но полностью перестроить себя на атакующую модель не получилось. Удар Фаворова, еще один перспективный выход к воротам... И угловой на последних секундах. Пошла подача, Вернидуб сыграл головой, мяч попал в спину Шахабу и срикошетил в руку Бондаренко. После этого упал на ногу Вернидубу, который вколотил под штангу. Но еще до голевого удара прозвучал свисток. То ли о конце экстра-тайма (когда мяч находился в воздухе), то ли по итогам падения Бондаренко, произошедшего по его же воле. Лучано Лучи говорит, что имел место фол против игрока "Александрии". Авторитетное мнение.

Вторая пятнадцатиминутка прошла тоже почти без моментов. Только на 110-м обороте стрелки взорвалось, когда Назарина ошибся в собственной штрафной, Вантух потерял равновесие в момент удара, но сделал бессознательную передачу на Шастала. Тот, впрочем, не сумел попасть по мячу на ближней штанге. Победителя суждено было определить в серии пенальти.

Она оказалась драматичной. Шастал, Бондаренко и Мишенко не ошиблись, а вот Дубра пробил выше. Последний удар "Александрии" (Стецков) парировал Никита Шевченко, которого Виктор Скрипник выпустил аккуратно под серию вместо Василя. У "Зари" мимо пробил Иванисеня, а Назарины, Шахаб, Юрченко и Фаворов забили.

Для "Александрии" сезон практически закончен. У "Зари" же впереди хорошая возможность для завоевания трофея. Также этот результат важен тем фактом, что в случае финиша луганчан в топ-4 пятое место турнирной таблицы УПЛ выйдет в Лигу конференций.

Кубок Украины. Полуфинал
Александрия. Стадион "Ника"
ФК "Александрия" - "Заря" 1:1; пен.: 3:4
Голы: Валерий Бондаренко 90+1 (пен.) - Владислав Кочергин 20

Серия пенальти: Шастал (+), Бондаренко (+), Мишенко (+), Дубра (-, више), Стецков (-, вратарь) - Назарина (+), Шахаб (+), Иванисеня (-, мимо ворот), Юрченко (+), Фаворов (+)

ФК "Александрия": Юрий Панькив, Кирилл Дришлюк, Владислав Бабогло (Павел Пашаев 46), Кирилл Ковалец (Дмитрий Шастал 72), Максим Третьяков (Богдан Мишенко 84), Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 80), Артём Ситало (Денис Устименко 72), Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

"Заря": Никола Василь (Никита Шевченко 120), Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Ловро Цвек 90+6), Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Ловро Цвек 104), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Шахаб Захеди 104), Андрейс Цыганикс

Предупреждения: Валерий Бондаренко 64 - Владислав Кочергин 7, Дмитрий Иванисеня 61, Александр Гладкий 63, Андрейс Цыганикс 79

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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Комментарии (62)
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UA Hero (Chernivtsi)
21.04.2021 в 22:21
Вже років зо 4-5 Шаран пересидів... Але то таке. Якщо власника все влаштовує, то нехай сидить і далі...
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0
0
best climate (Одесса)
21.04.2021 в 22:19
Скрипник внёс коррективы вместо нудных перепасовок возле штрафной стали чаще бить по воротам , во втором тайме не хватило свежести сказалось отсутствие замен, как результат гол на последних минутах судья классическое олицетворение украинской коррупции даже ходячий её образ ну и Лучи держит украинцев за идиотов, гребёт бабло и посмеивается
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.04.2021 в 22:00
Браво федерация.судьи хотели в финал к Динамо послабей соперника .
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0
-4
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 21:51
Судейство комментировать не хочу. Но наши футболисты,равно как и болельщики, хотят побеждать не на поле, а судейскими (политическими) решениями....И если не на их користь, то зрада. Кто отменил самоотдачу, сыгранность, волю к победе?
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+1
0
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 21:51
Я о футболе Украины вцелом
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0
0
avatar
waleo (Киев)
21.04.2021 в 21:56
на твой вопрос Заря ответила
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 21:44
Назва статті класна. Бий-біжи до фіналу не добігло)))
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+3
-1
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 22:15
Я в последнее время пересматриваю матчи наших команд от Лобановского до Маркевича....от эта Футболище.....А сейчас - все "бей-беги"......И корреспонденты, пишут такое, ШоАх.
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+1
0
prostors (Вольногорск)
21.04.2021 в 21:41
Хороший будет финал ДИНАМО - Заря. Пусть победит сильнейший. И им должно быть Динамо.
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+2
-2
octavi4 (Warszawa)
21.04.2021 в 21:43
Динамо не сможет - Лучи поможет :)
Ответить
+1
-6
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 21:45
Ти де біл? Бачив, як суддя з Агробізнесом "допомагав" киянам? Але ж ти сліпий)))
+4
0
octavi4 (Warszawa)
21.04.2021 в 21:52
Alex.696: зачем мне твоё Динамо? Оно неинтересное, сорян
Ответить
0
-3
SanDidA ( Сраловск)
21.04.2021 в 21:38
Lucci, sea an ophthalmologist and go home. Please
Ответить
+2
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.04.2021 в 21:35
Судья чуть не уcpaлся, так тянул Александрию, но... премия прошла транзитом
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+10
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 22:01
Обтекай, коль обосрался)))
Ответить
0
-1
avatar
waleo (Киев)
21.04.2021 в 21:33
хоть финал будет интереснее
Ответить
+7
-1
avatar
waleo (Киев)
21.04.2021 в 21:33
Пасхал минимум на машину напахал
Ответить
+6
-2
Виктор Валерьевич (Луганск)
21.04.2021 в 21:40
Я, если честно, вообще не понимаю, что это было и кому оно надо?!? Александрия не настолько богатый клуб, чтобы купить судью в полуфинальном матче. Динамо? Тоже не верится, Суркису главное чемп взять, кубок то такое. Ну, разве что Луческу это важно, но он вряд-ли будет судью стимулировать. Шахтер? Им оно сейчас точно не надо. Ну, а про остальные команды первой пятерки даже и говорить не надо, они все сегодня фанаты Зари). Неужели у нас все настолько плохо в плане судейства?
Ответить
+3
-2
avatar
waleo (Киев)
21.04.2021 в 21:51
тыщ 50 баков для Александрии вполне платежеспособно, а если честно то ив Англии судьи чудят, но что бы так чудить это надо иметь какой то интерес)
+1
-1
Виктор Валерьевич (Луганск)
21.04.2021 в 22:00
Та маловато на толпу этого. Там же ещё и ВАРеные. Они ж как раз эпизод с голом даже смотреть не стали.
+1
0
motoman (Луганск)
21.04.2021 в 21:28
Судейка начудил, конечно. странно, что в концовке не отменил гол.
Ответить
+8
-1
Zloy Pingvin
21.04.2021 в 21:27
Зарю с победой! Жаль только что гол не засчитали... С 6 повторов так и не понял что за цирк... А Александрия к сожалению сдулась почти год как.
Ответить
+5
-1
octavi4 (Warszawa)
21.04.2021 в 21:27
И смех, и печаль... оказывается уровень украинского футбола на 1000 шагов впереди украинского судейства...
Ответить
+5
0
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 21:25
Ну теперь только обновлять газон, как было анонсированно....Или?
Ответить
+3
0
avatar
Viktor Ivanjvich
21.04.2021 в 21:24
опять хотели украсть победу в ЗАРИ- забили честейший гол-даже ВАР не пересматривал- ЭТО ЧТО???????????антигерой иван и сеня -такое чувство что ОН ещё играеет с вокслой- ТЕЖЕ ОШИБКИ-обрезки-правда ГОЛ забили с пенальти с его участью-непонятно СКРИПНИКА- ставит ЕГО ОПЯТЬ- впринципе А КОГО В ЗАЩИТУ?- а ведь ЦЗ и некого-получается из за безизходности. ЗАРЯ ПОбЕДИЛА спредливо- 10 ударов по воротах-против 3 Алекса
Ответить
+5
-1
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 21:22
Суддя - повний піпець. Таке видумувати...
Ответить
+12
-1
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 21:22
Зорю с победой!
Ответить
+8
-1
Zonder (Днепр)
21.04.2021 в 21:21
Уже тащили, как только можно Александрию.Не пролезло !Зарю, с победой.
Ответить
+10
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:59
Подгорает после влёта твоей перди -1?)))
Ответить
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:21
Пасхала отстранить надо,человек далек от футбола
Ответить
+7
-1
Salming (Полтава)
21.04.2021 в 21:23
От футбола может и не далекий, но к чему-то другому явно ближе, чем к футболу
Ответить
+5
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:24
литрбол пусть судет
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 21:19
За що ПЕНАЛЬТІ? За те що два футболіста у контактному виді спорту зіткнули головами... Але рок зробив свою справу! А так Динамо у фіналі дістався "поганий подарунок"
Ответить
+7
-2
Виктор Валерьевич (Луганск)
21.04.2021 в 21:26
Там конечно Иванисеня дальше от мяча был, но отдать точную передачу это столкновение игроку Александрии не помешало. Мне кажется, там фифти-фифти
Ответить
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2021 в 21:32
Пенальті, дядьку, дали не за те, що два футболіста зіткнулися головами, а за те , що Іванісеня в стрибку корпусом зіграв в спину гравцю Олександрії, не діставши м'яча. Тут я з Пасхалом можу погодитися. А ось гол відмінений- це просто винос мозку...
Ответить
+5
0
avatar
Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 21:44
Та ситуація суперечлива... Була боротьба за м'яч і там наVARити можна було що завгодно! Формальний фол був, але коли долю вирішує відверта ФОРМАЛЬНІСТЬ це зайве...
+1
0
Salming (Полтава)
21.04.2021 в 21:19
В еврокубки проходит первая пятерка. Это главный результат этого матча
Ответить
+9
-1
Taychik (Тбилиси)
21.04.2021 в 21:19
Поздравляю Украину с предстоящим интересным финалом кубка! (не в обиду болельщикам Александрии, но ваша команда самая нудная в Украине!)
Ответить
+15
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:20
судья пи дор
Ответить
+5
-1
Zloy Pingvin
21.04.2021 в 21:24
Не удивил, тренер давно пересидел просто
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
21.04.2021 в 21:25
Но Заря как-то вяловато играет с Динамо, чем Александрия. Как никак дружественный клуб, все такое
Ответить
+3
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:26
проиграли прошлый матч, до этого ничья с Динамо.В финале посмотрим кто кого
+2
-1
download1 (huyersk)
21.04.2021 в 21:32
добре сказав, +1
Ответить
+1
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:35
Ингулец тоже очень нудный
Ответить
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:58
А МэЗэ прям Мансити
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:57
Нудное твоё детство походу было)))
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 21:18
а я-то надеялся что судьи уже оставили Зарю в покое - ага, щас. Цирк с отмененным голом это вообще дичь дикая) молодцы, мужики!
Ответить
+11
-3
octavi4 (Warszawa)
21.04.2021 в 21:24
Главное Лучи со своим 100% зрением всё разглядел, остальное пофиг :)
Ответить
+2
-1
дедушка (Сумы)
21.04.2021 в 21:35
А карточек сколько насовал и так в каждом матче.Были против единого пула,вот теперь имеют проблемы.
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:57
Кто мужики?
Ответить
0
0
sergei2020 (Черновцы)
21.04.2021 в 21:18
Молодці ЗОРЯ!!!!! Вітаю!!!
Ответить
+13
-1
Djibouti (Djibouti)
21.04.2021 в 21:17
Жаль
Ответить
+1
-9
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:17
с осать, александрийцы,судья вас тащил как мог,так что давайте до свидания
Ответить
+10
-6
MoriArti (Александрия)
21.04.2021 в 21:21
Это уровень развития, или проблемы сексуального характера! Или юношеский возраст?
Ответить
+4
-6
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:22
закрой рот, твоя недокоманда никуда не попадет
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:55
Недокоманда сейчас в Запике, убогое)))
0
0
Zloy Pingvin
21.04.2021 в 21:23
Тупая быдлота... Ошибка судьи не вина жителей города. Ума бы тебе. А Зорю с заслуженной победой
Ответить
+3
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.04.2021 в 21:24
александрийцы я подразумеваю команду,а не людей которые пришли клуб поддержать
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:56
трафальгар, ты феерический далпаёп... Чмокай молча, сосун
0
0
аалекс ( Крым)
21.04.2021 в 21:26
Кто финансировал судью? Зарю с заслуженным финалом.
Ответить
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:54
Крыса, как там с водичкой?
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.04.2021 в 21:55
Чмокай винтового и дальше, сосальщик
Ответить
0
-1


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