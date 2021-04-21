Кубок Украины. Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Бей-беги до финала не добежит

После матча со "Львовом" в контексте персоны Владимира Шарана в который раз встал резонный вопрос: а не засиделся ли тренер у руля "Александрии"? Даже с учетом ротации состава александрийцы не имели права бездарно проигрывать аутсайдеру турнира. Сгладить острые углы мог кубковый поединок. В случае успеха "Александрии" стратегию Шарана можно было бы назвать эффективной, но отчетная игра показала, что жертва чемпионата была напрасной. "Александрия" не готова к решению серьезных турнирных задач в конце сезона, поэтому никакие "выкрутасы" с составом не помогают.

Дмитрий Гречишкин (дисквалификация) – это серьезная потеря, но и "Заря" играла не в оптимальном составе (не было Абу Ханны). Поэтому найти оправданий в этой плоскости Шарану не удастся, а вот объясниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны, нужно будет. Ведь "Александрия" за первый тайм практически ничего сопернику не предложила – выход на ворота Третьякова ничем не завершился.

"Заря" имела преимущество в каждом компоненте игры. Уже на старте гости могли забивать, когда в ходе розыгрыша углового рикошетом от защитника "Александрии" мяч попал в перекладину. Затем был острый момент имени Юрченко, еще позже – навес Фаворова и попытка Аллахяра дотянуться до мяча. Назревало, поэтому неудивительно, что "Заря" забила. Луганчане выиграли мяч в центре поля, Юрченко отдал короткую передачу на Кочергина, у того было достаточно времени для подготовки удара, чем и воспользовался – 1:0.

После гола борьбы стало еще больше. "Александрия" предлагала ее на каждом участке поля, а "Заря" не отказывалась. Игра проходила без ворот, и это больше устраивало гостей. Ведь счет был в их пользу.

Во втором тайме ничего не изменилось – интенсивность борьбы зашкаливала. "Александрия" стала лучше преодолевать центр поля, но завершающего удара все еще не хватало. Лучкевич в своем моменте не смог ни пробить, ни отдать акцентированную передачу партнеру, выстрел Третьякова был заблокирован. На противоположной стороне поля со штрафного прицеливался Фаворов, а Кочергин не сумел повторить то, что получилось в первом тайме. Ведь надежно играл Панькив.

Очевидно было, что забить "Александрия" если сможет – то только со стандарта. Футболисты "Зари" старались не фолить вблизи владений Василя, но Цыганикс на 79-й минуте нарушил этот принцип. Обошлось, но не обошлось на 88-й минуте. Иванисеня боролся за "верховой" мяч в штрафной с Устименко и вместо мяча своей головой ударил по голове оппонента. Игорь Пасхал назначил пенальти, а Бондаренко его реализовал, спасая "Александрию" от бесславного вылета.

"Заря" сама виновата, что допустила такую ​​ситуацию. Минимальное преимущество – это всегда шаткая конструкция, которая может рухнуть при малейшем колебании. В течение первого экстра-тайма луганчане бегали чуть быстрее, чем в течение второго тайма основного времени, но полностью перестроить себя на атакующую модель не получилось. Удар Фаворова, еще один перспективный выход к воротам... И угловой на последних секундах. Пошла подача, Вернидуб сыграл головой, мяч попал в спину Шахабу и срикошетил в руку Бондаренко. После этого упал на ногу Вернидубу, который вколотил под штангу. Но еще до голевого удара прозвучал свисток. То ли о конце экстра-тайма (когда мяч находился в воздухе), то ли по итогам падения Бондаренко, произошедшего по его же воле. Лучано Лучи говорит, что имел место фол против игрока "Александрии". Авторитетное мнение.

Вторая пятнадцатиминутка прошла тоже почти без моментов. Только на 110-м обороте стрелки взорвалось, когда Назарина ошибся в собственной штрафной, Вантух потерял равновесие в момент удара, но сделал бессознательную передачу на Шастала. Тот, впрочем, не сумел попасть по мячу на ближней штанге. Победителя суждено было определить в серии пенальти.

Она оказалась драматичной. Шастал, Бондаренко и Мишенко не ошиблись, а вот Дубра пробил выше. Последний удар "Александрии" (Стецков) парировал Никита Шевченко, которого Виктор Скрипник выпустил аккуратно под серию вместо Василя. У "Зари" мимо пробил Иванисеня, а Назарины, Шахаб, Юрченко и Фаворов забили.

Для "Александрии" сезон практически закончен. У "Зари" же впереди хорошая возможность для завоевания трофея. Также этот результат важен тем фактом, что в случае финиша луганчан в топ-4 пятое место турнирной таблицы УПЛ выйдет в Лигу конференций.

Кубок Украины. Полуфинал

Александрия. Стадион "Ника"

ФК "Александрия" - "Заря " 1:1; пен.: 3:4

Голы: Валерий Бондаренко 90+1 (пен.) - Владислав Кочергин 20

Серия пенальти: Шастал (+), Бондаренко (+), Мишенко (+), Дубра (-, више), Стецков (-, вратарь) - Назарина (+), Шахаб (+), Иванисеня (-, мимо ворот), Юрченко (+), Фаворов (+)

ФК "Александрия": Юрий Панькив, Кирилл Дришлюк, Владислав Бабогло (Павел Пашаев 46), Кирилл Ковалец (Дмитрий Шастал 72), Максим Третьяков (Богдан Мишенко 84), Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 80), Артём Ситало (Денис Устименко 72), Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

"Заря": Никола Василь (Никита Шевченко 120), Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Ловро Цвек 90+6), Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Ловро Цвек 104), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Шахаб Захеди 104), Андрейс Цыганикс

Предупреждения: Валерий Бондаренко 64 - Владислав Кочергин 7, Дмитрий Иванисеня 61, Александр Гладкий 63, Андрейс Цыганикс 79