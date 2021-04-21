Заря и Динамо сыграют в финале Кубка Украины

Стали известны финалисты Кубка Украины сезона 2020/21.

В одном из полуфинальных поединков Динамо разбило Агробизнес (3:0), а чуть позже Заря по пенальти обыграла Александрию (1:1, 4:3).

Таким образом, в финальном матче за трофей в Тернополе 13 мая сыграют Динамо и Заря.

Напомним, что Динамо 12 раз выигрывало Кубок Украины, лучшее достижение Зари – выход в финал в сезоне 2015/16 (0:2 от Шахтера).

Также отметим, что в рамках Кубка Украины Заря и Динамо пересекались 3 раза. Во всех четырех встречах (в одном из случаев раунд был из двух матчей) победу праздновали киевляне (один раз – в дополнительное время), с разницей мячей – 11:3.