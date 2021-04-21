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Заря и Динамо сыграют в финале Кубка Украины

Кубок Украины
(3 голосов)

Финал - 13 мая в Тернополе

Заря и Динамо сыграют в финале Кубка Украины

УАФ

Новина українською

Стали известны финалисты Кубка Украины сезона 2020/21.

В одном из полуфинальных поединков Динамо разбило Агробизнес (3:0), а чуть позже Заря по пенальти обыграла Александрию (1:1, 4:3).

Таким образом, в финальном матче за трофей в Тернополе 13 мая сыграют Динамо и Заря.

Напомним, что Динамо 12 раз выигрывало Кубок Украины, лучшее достижение Зари – выход в финал в сезоне 2015/16 (0:2 от Шахтера).

Также отметим, что в рамках Кубка Украины Заря и Динамо пересекались 3 раза. Во всех четырех встречах (в одном из случаев раунд был из двух матчей) победу праздновали киевляне (один раз – в дополнительное время), с разницей мячей – 11:3.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
21.04.2021 в 21:49
Заря если будете так играть то лучше не выходите на игру с ДК
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scorpius (Ck)
21.04.2021 в 21:47
С детства за Зарю!
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download1 (huyersk)
21.04.2021 в 21:34
З якого це переляку?? як так ?))
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 21:45
Ну потому , что в финале команды из первой тройки. Кто б не победил место в Кубке Конфедераций автоматом уйдёт пятому клубу УПЛ. Регламент.
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0
0
Salming (Полтава)
21.04.2021 в 21:31
По-хорошему засуху отстегнуть от пятерки и все ок
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
21.04.2021 в 21:46
смотри, чтоб тебя от груди мамки не отстегнули...
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 21:47
За алкатрешеров переживаешь )))?
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Salming (Полтава)
21.04.2021 в 21:49
Любитель рыгов и зека своих нашел
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 21:24
Значит 5 место даёт еврокубки. Борьба будет еще острее!!!
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