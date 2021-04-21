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Луческу: Мы были хороши в атаке, Агробизнес - в обороне
Динамо в полуфинале Кубка разбило Агробизнес
ФК "Динамо"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал в эфире телеканала "Футбол 1"
"Это игры для маленьких команд, которые хорошо настраиваются на такие матчи и показывают практически свои лучшие игры. Так и случилось. У нас было 2-3 момента, но мы их не реализовали.
Я ребятам сказал, что игра будет важна до забитого нашего гола, после него становится легче. Соперник теряет свою уверенность, и мы начинаем действовать по-другому. Была очень сложная игра до забитого гола. "Агробизнес" очень хотел пройти в финал, это был поединок года для них.
Мы после "Шахтера" поменяли 8 игроков основного состава. Сожалею о том, что у соперника не играло 5 футболистов из-за желтых карточек, у них был длинный путь в Кубке Украины и они заслуживали играть в полуфинале. Этот момент нужно обдумать федерации, потому что с полуфинала можно аннулировать желтые карточки, как в Лиге чемпионов, чтобы футболисты могли выступать.
Игра была хорошая в плане - мы в атаке, соперник в обороне", - сказал Луческу.
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