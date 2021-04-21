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Луческу: Мы были хороши в атаке, Агробизнес - в обороне

Кубок Украины
(4 голосов)

Динамо в полуфинале Кубка разбило Агробизнес

Луческу: Мы были хороши в атаке, Агробизнес - в обороне

ФК "Динамо"

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал в эфире телеканала "Футбол 1" победу над "Агробизнесом" (3:0) в рамках полуфинала Кубка Украины.

"Это игры для маленьких команд, которые хорошо настраиваются на такие матчи и показывают практически свои лучшие игры. Так и случилось. У нас было 2-3 момента, но мы их не реализовали.

Я ребятам сказал, что игра будет важна до забитого нашего гола, после него становится легче. Соперник теряет свою уверенность, и мы начинаем действовать по-другому. Была очень сложная игра до забитого гола. "Агробизнес" очень хотел пройти в финал, это был поединок года для них.

Мы после "Шахтера" поменяли 8 игроков основного состава. Сожалею о том, что у соперника не играло 5 футболистов из-за желтых карточек, у них был длинный путь в Кубке Украины и они заслуживали играть в полуфинале. Этот момент нужно обдумать федерации, потому что с полуфинала можно аннулировать желтые карточки, как в Лиге чемпионов, чтобы футболисты могли выступать.

Игра была хорошая в плане - мы в атаке, соперник в обороне", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо

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