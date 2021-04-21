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Шаран: Впервые с тех пор, как я работаю в Александрии, мы проиграли в серии пенальти

Кубок Украины
(1 голосов)

Александрия в полуфинале Кубка проиграла Заре

Шаран: Впервые с тех пор, как я работаю в Александрии, мы проиграли в серии пенальти

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (1:1, 3:4, пен.) в полуфинале Кубка Украины.

"Это футбол — значит, так должно было произойти. Впервые с тех пор, как я работаю в "Александрии", мы проиграли в серии пенальти. Обе команды хотели сыграть в финале, мы готовились к матчу, учитывая последние результаты. 11-метровые — это лотерея.

Первый тайм мы играли в три центральных, не было Гречишкина, мы переживали за центральную ось, но Дришлюк сыграл здорово. После перерыва уже начали играть по своей схеме — 4-4-2. Была совсем другая картина, поэтому игрой подопечных я доволен. Мастерства нам не хватает, если сравнивать с игроками соперника, но мы старались, делали все возможное, чтобы сравнять счет. А в овертайме также был момент, когда нам не повезло.

Наказывать тех, кто не забил пенальти? Не за что. Это лотерея. О концовке сезона пока не думал, осталось четыре игры, будем работать до конца. А как будем играть — покажет время", - сказал Шаран.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
Sport Arena

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