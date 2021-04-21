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Скрипник: Выход Шевченко на серию пенальти - это психологический момент, на удачу
Прием сработал
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал выход Никиты Шевченко на серию пенальти в
– Он – специалист, можно сказать. Хотим быть неудобными для соперников. Это психологический момент – чисто так, на удачу. Значит, правильно сделали.
Нас устраивал счет 1:0 – играли против мяча, подборы выигрывали. Мы знали, как тяжело в Александрии играть – в прошлом году мы уступили по пенальти, в этом – нам улыбнулась удача.
Я сказал своим футболистам, что 11-метровые – неотъемлемая часть футбола: ты готов психологически или нет – это твоя проблема. Мы на это тоже настраивались.
– Что скажете об отмененном голе?
– Спросите у судей, я хочу услышать, что они скажут. Нам ничего не говорят.
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