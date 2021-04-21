Скрипник: Выход Шевченко на серию пенальти - это психологический момент, на удачу

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал выход Никиты Шевченко на серию пенальти в матче с "Александрией" в полуфинал Кубка Украины (1:1, 4:3 – по пенальти).

– Он – специалист, можно сказать. Хотим быть неудобными для соперников. Это психологический момент – чисто так, на удачу. Значит, правильно сделали.

Нас устраивал счет 1:0 – играли против мяча, подборы выигрывали. Мы знали, как тяжело в Александрии играть – в прошлом году мы уступили по пенальти, в этом – нам улыбнулась удача.

Я сказал своим футболистам, что 11-метровые – неотъемлемая часть футбола: ты готов психологически или нет – это твоя проблема. Мы на это тоже настраивались.

– Что скажете об отмененном голе?

– Спросите у судей, я хочу услышать, что они скажут. Нам ничего не говорят.