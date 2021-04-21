Не верим. Эксперты видят манипуляцию в объяснениях Лучи причин отмененного гола Зари

Полуфинальный кубковый матч между "Александрией" и "Зарей" не обошелся без ошибочных решений бригады арбитров. Эксперты отмечают, что претензий к назначению одиннадцатиметрового в ворота "Зари" нет (88-я минута) – Иванисеня головой ударил по голове Устименко, поэтому это фол. Беда случилось в конце первого экстра-тайма, когда Игорь Пасхал отменил гол Виталия Вернидуба.

Пошла подача от угла поля, Вернидуб сыграл головой, мяч попал в спину Шахабу, срикошетил в руку защитника "Александрии" Бондаренко, оттуда упал на ногу Вернидубу, который и нанес результативный удар. Самое интересное, что еще до удара капитана "Зари" прозвучал свисток Игоря Пасхала об остановке игры.

Природу этого свистка судейские эксперты не понимают. Если это свисток о завершении экстра-тайма, то так не делается. Ведь если судья разрешил подать угловой, то должен был дождаться завершения эпизода. Если этот свисток сигнализировал об игре рукой Шахаба, то это грубая ошибка – мяч попал в спину. Если же Пасхал усмотрел фол Вернидуба на Бондаренко, то это также ложный вердикт.

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Именно фолом против 55-го номера "Александрии" Лучано Лучи объяснил решение Игоря Пасхала (не признавая ошибки подопечного). Эксперты отмечают, что это чистой воды манипуляция – попытка замылить глаза вместо реальной оценки эпизода. Собственно, как и в матче "Агробизнес" - "Динамо". Лучано Лучи странным образом (статикой ноги игрока) объяснил отмену пенальти за фол Курило против Сироты. Такими высказываниями, пытаясь черное называть белым, Куратор украинских арбитров проявляет максимум неуважения по отношению к украинской футбольной общественности. Мирослав Ступар и Сергей Шебек возмущены как судейством сегодняшних матчей Кубка Украины, так и поведением Лучано Лучи.

Кстати, Ступар акцентирует внимание и том, что последний пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых "Александрии" нужно было перебить. Ведь при ударе Стецкова голкипер луганчан Никита Шевченко не касался ногами линии ворот, что является нарушением правил. В условиях, когда функционирует система ВАР, такие ошибки недопустимы.

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Напомним, что по итогам дня "Динамо" одолело "Агробизнес" 3:0, а "Заря" в серии пенальти (1:1 в игровое время) прошла "Александрию". Финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится 13-го мая.