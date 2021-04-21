  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Не верим. Эксперты видят манипуляцию в объяснениях Лучи причин отмененного гола Зари
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не верим. Эксперты видят манипуляцию в объяснениях Лучи причин отмененного гола Зари

Кубок Украины
(1 голосов)

Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Судейский анализ матча

Не верим. Эксперты видят манипуляцию в объяснениях Лучи причин отмененного гола Зари

Фото: dynamomania.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Полуфинальный кубковый матч между "Александрией" и "Зарей" не обошелся без ошибочных решений бригады арбитров. Эксперты отмечают, что претензий к назначению одиннадцатиметрового в ворота "Зари" нет (88-я минута) – Иванисеня головой ударил по голове Устименко, поэтому это фол. Беда случилось в конце первого экстра-тайма, когда Игорь Пасхал отменил гол Виталия Вернидуба.

Пошла подача от угла поля, Вернидуб сыграл головой, мяч попал в спину Шахабу, срикошетил в руку защитника "Александрии" Бондаренко, оттуда упал на ногу Вернидубу, который и нанес результативный удар. Самое интересное, что еще до удара капитана "Зари" прозвучал свисток Игоря Пасхала об остановке игры.

Природу этого свистка судейские эксперты не понимают. Если это свисток о завершении экстра-тайма, то так не делается. Ведь если судья разрешил подать угловой, то должен был дождаться завершения эпизода. Если этот свисток сигнализировал об игре рукой Шахаба, то это грубая ошибка – мяч попал в спину. Если же Пасхал усмотрел фол Вернидуба на Бондаренко, то это также ложный вердикт.

На видео - с 0.24

Именно фолом против 55-го номера "Александрии" Лучано Лучи объяснил решение Игоря Пасхала (не признавая ошибки подопечного). Эксперты отмечают, что это чистой воды манипуляция – попытка замылить глаза вместо реальной оценки эпизода. Собственно, как и в матче "Агробизнес" - "Динамо". Лучано Лучи странным образом (статикой ноги игрока) объяснил отмену пенальти за фол Курило против Сироты. Такими высказываниями, пытаясь черное называть белым, Куратор украинских арбитров проявляет максимум неуважения по отношению к украинской футбольной общественности. Мирослав Ступар и Сергей Шебек возмущены как судейством сегодняшних матчей Кубка Украины, так и поведением Лучано Лучи.

Читайте такжеРешили, что Сирота подставился сам. Арбитр справедливо назначил пенальти в пользу Динамо, но ВАР его отменил

Кстати, Ступар акцентирует внимание и том, что последний пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых "Александрии" нужно было перебить. Ведь при ударе Стецкова голкипер луганчан Никита Шевченко не касался ногами линии ворот, что является нарушением правил. В условиях, когда функционирует система ВАР, такие ошибки недопустимы.

Не верим. Эксперты видят манипуляцию в объяснениях Лучи причин отмененного гола Зари - изображение 1

На видео - с 1.37

Напомним, что по итогам дня "Динамо" одолело "Агробизнес" 3:0, а "Заря" в серии пенальти (1:1 в игровое время) прошла "Александрию". Финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится 13-го мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ask1503 (Киев)
21.04.2021 в 23:15
Очередное свидетельство позорного явления в Украинском футболе как луччи-пердуччи, при полной поддержке павелко.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 23:03
ухты, а что, лупоглазая макаронина уже выступила с "заявлением" по поводу шизоидной отмены гола Вернидуба? явка с повинной)
Ответить
+2
0
octavi4 (Warszawa)
21.04.2021 в 23:01
То есть этот человек со свистком, не путать с судьёй, и его дедушка как начали обсираться, так уже и не могли остановиться... печальное зрелище, может по окончанию чемпионата клубы возьмутся за это.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...