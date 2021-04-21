ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу

Киевское Динамо в полуфинальном матче Кубка Украины обыграло Агробизнес (3:0).

Несмотря на протест ультрас во время матча , после игры болельщики тепло поприветствовали главного тренера киевского Динамо, выкрикивая его фамилию у автобуса, который ждал команду, чтобы отвезти киевлян в аэропорт.

Луческу поблагодарил их за внимание, помахал рукой, а потом подошел ближе, чтобы раздать желающим автографы и сфотографироваться.