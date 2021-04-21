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ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу

Кубок Украины
(2 голосов)

В лучших традициях

ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу

Новина українською

Киевское Динамо в полуфинальном матче Кубка Украины обыграло Агробизнес (3:0).

Несмотря на протест ультрас во время матча, после игры болельщики тепло поприветствовали главного тренера киевского Динамо, выкрикивая его фамилию у автобуса, который ждал команду, чтобы отвезти киевлян в аэропорт.

Луческу поблагодарил их за внимание, помахал рукой, а потом подошел ближе, чтобы раздать желающим автографы и сфотографироваться.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо

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