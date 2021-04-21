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ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу
В лучших традициях
Киевское Динамо в полуфинальном матче Кубка Украины обыграло Агробизнес (3:0).
Несмотря на
Луческу поблагодарил их за внимание, помахал рукой, а потом подошел ближе, чтобы раздать желающим автографы и сфотографироваться.
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Источник:ФК Динамо
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