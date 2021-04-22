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Чижевский: За Динамо обещали больше премиальных, чем за победу над Шахтером
"Агробизнес" уступил киевлянам со счетом 3:0
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, какие премиальные получила бы команда из Волочиска в случае выхода в финал розыгрыша Кубка Украины по футболу.
"Конкретную сумму называть не буду, но она значительно превосходила ту, которую мы получили от клубного руководства за победу в четвертьфинале над донецким "Шахтером". Все справедливо, ведь в Тернополе на кону была путевка в финал. Однако если в поединке с "горняками" нам удалось прыгнуть выше головы, то с динамовцами Киева это не получилось.
Mожет, если бы "Агробизнес" играл в оптимальном составе, то преимущество подопечных Мирчи Луческу было бы не таким ощутимым. Все же, я очень благодарен ребятам за выступление в кубковом турнире, титулы конкурентов не мешали нам писать историю", - сказал Чижевский.
Напомним, что в матче полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" уступил в Тернополе киевскому "Динамо" - 0:3.
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