Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он проиграл четыре единоборства один в один". Луческу - про замену Тымчика
Из-за травмы футболист долгое время не играл
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему поменял защитника Александра Тымчика в перерыве матча полуфинала Кубка Украины (3:0).
"Он пропустил долгое время, полгода, из-за травмы. Поскольку в команде "Агробизнес" хорошо подготовлены физически игроки, все агрессивные, играли с большой самоотдачей, то соперники заставляли его ошибаться.
В частности, он проиграл четыре единоборства один в один. Поэтому пришлось поменять. Были моменты, когда они создавали опасность после выигранных единоборств, и я не хотел, чтобы это повторялось", - сказал Луческу.
Напомним, что футболист был заменен на 46-й минуте матча. В текущем сезоне во всех турнирах Тымчик провел 6 матчей, результативными действиями не отличился.
Популярное сейчас
- ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу
- Есть, за что бороться. При каких раскладах команда, которая займет 5-е место в УПЛ, сыграет в еврокубках
- Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти
- Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Новости по теме
- 09:24 Прогнозы на футбол Агробизнес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины на 21.04.2021
- 11:10 Украинские Фактор Луческу и психологическая стабильность. Пять причин, почему Динамо обыграет Шахтёр
- 11:40 Украинские Высокий прессинг Луческу и гибридная схема Йовичевича. Тактика в матче Днепр-1 - Динамо