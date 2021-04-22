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"Он проиграл четыре единоборства один в один". Луческу - про замену Тымчика

Кубок Украины
(1 голосов)

Из-за травмы футболист долгое время не играл

"Он проиграл четыре единоборства один в один". Луческу - про замену Тымчика

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему поменял защитника Александра Тымчика в перерыве матча полуфинала Кубка Украины (3:0).

"Он пропустил долгое время, полгода, из-за травмы. Поскольку в команде "Агробизнес" хорошо подготовлены физически игроки, все агрессивные, играли с большой самоотдачей, то соперники заставляли его ошибаться.

В частности, он проиграл четыре единоборства один в один. Поэтому пришлось поменять. Были моменты, когда они создавали опасность после выигранных единоборств, и я не хотел, чтобы это повторялось", - сказал Луческу.

Напомним, что футболист был заменен на 46-й минуте матча. В текущем сезоне во всех турнирах Тымчик провел 6 матчей, результативными действиями не отличился.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.04.2021 в 08:20
Так, на жаль, Тимчик зіграв відверто слабко у цьому матчі.
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