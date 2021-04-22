"Он проиграл четыре единоборства один в один". Луческу - про замену Тымчика

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему поменял защитника Александра Тымчика в перерыве матча полуфинала Кубка Украины (3:0).

"Он пропустил долгое время, полгода, из-за травмы. Поскольку в команде "Агробизнес" хорошо подготовлены физически игроки, все агрессивные, играли с большой самоотдачей, то соперники заставляли его ошибаться.

В частности, он проиграл четыре единоборства один в один. Поэтому пришлось поменять. Были моменты, когда они создавали опасность после выигранных единоборств, и я не хотел, чтобы это повторялось", - сказал Луческу.