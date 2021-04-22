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Юрченко – о незасчитанном голе Вернидуба: Арбитр не фиксировал фол

Кубок Украины
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Футболист "Зари" недоволен судейством

Юрченко – о незасчитанном голе Вернидуба: Арбитр не фиксировал фол

Фото: footballua.tv

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал незасчитанный гол Виталия Вернидуба в конце первого экстратайма матча с "Александрией" (1:1, 4:3 по пенальти) в полуфинале Кубка Украины.

- Такие случаи вообще бывали в футболе? Борьба в штрафной, в руку попадает мяч сопернику, бьется гол, а перед этим свисток на перерыв.

Даже говорить нечего.

- Арбитр объяснил, что он дал свисток о конце первого экстратайма, а не зафиксировал фол?

- Не, не, не - не фол. Он просто свистнул и сказал, что была подача с углового, он сказал, что...

Я знаю, как подача, то мяч должен вылететь за линию или со штрафной.

Но когда мяч в руки попадает - есть система ВАР - и ничего не пересматривается, и мы уходим отдыхать, когда должны выигрывать 2:1 - чуть странно выходит, — сказал Юрченко.

Отметим, что матч обслуживал Игорь Пасхал.

Читайте такжеКубок Украины. Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Бей-беги до финала не добежит
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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Владлен Юрченко
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Источник:
ТК Футбол

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