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Юрченко – о незасчитанном голе Вернидуба: Арбитр не фиксировал фол
Футболист "Зари" недоволен судейством
Фото: footballua.tv
Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал незасчитанный гол Виталия Вернидуба в конце первого экстратайма матча с "Александрией" (1:1, 4:3 по пенальти) в полуфинале Кубка Украины.
- Такие случаи вообще бывали в футболе? Борьба в штрафной, в руку попадает мяч сопернику, бьется гол, а перед этим свисток на перерыв.
Даже говорить нечего.
- Арбитр объяснил, что он дал свисток о конце первого экстратайма, а не зафиксировал фол?
- Не, не, не - не фол. Он просто свистнул и сказал, что была подача с углового, он сказал, что...
Я знаю, как подача, то мяч должен вылететь за линию или со штрафной.
Но когда мяч в руки попадает - есть система ВАР - и ничего не пересматривается, и мы уходим отдыхать, когда должны выигрывать 2:1 - чуть странно выходит, — сказал Юрченко.
Отметим, что матч обслуживал Игорь Пасхал.
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