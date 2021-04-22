Юрченко – о незасчитанном голе Вернидуба: Арбитр не фиксировал фол

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал незасчитанный гол Виталия Вернидуба в конце первого экстратайма матча с "Александрией" (1:1, 4:3 по пенальти) в полуфинале Кубка Украины.

- Такие случаи вообще бывали в футболе? Борьба в штрафной, в руку попадает мяч сопернику, бьется гол, а перед этим свисток на перерыв.



Даже говорить нечего.



- Арбитр объяснил, что он дал свисток о конце первого экстратайма, а не зафиксировал фол?



- Не, не, не - не фол. Он просто свистнул и сказал, что была подача с углового, он сказал, что...



Я знаю, как подача, то мяч должен вылететь за линию или со штрафной.

Но когда мяч в руки попадает - есть система ВАР - и ничего не пересматривается, и мы уходим отдыхать, когда должны выигрывать 2:1 - чуть странно выходит, — сказал Юрченко.

Отметим, что матч обслуживал Игорь Пасхал.