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Леднев – о победе над Агробизнесом: Всегда непросто играть с соперниками, которые делают акцент на обороне

Кубок Украины
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Футболист "Динамо" поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины

Леднев – о победе над Агробизнесом: Всегда непросто играть с соперниками, которые делают акцент на обороне

Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Агробизнес" (3:0).

- Можно ли сказать, что это один из важнейших голов в твоей карьере, если принимать во внимание то, как киевляне открыли счет?

- Все голы важны, но, конечно, приятно забивать в таких матчах, как полуфинал Кубка, в котором разыгрывается путевка в финал.

- Почему так долго не удавалось открыть счет?

- Всегда тяжело играть с соперниками, которые выходят действовать на оборону, хорошо перестраиваются. Они понимают, что только за счет этого могут победить. Но в том моменте соперники где-то не добежали, и мы сразу наказали их за ошибку.

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- Можно считать, что "Динамо" победило на классе?

- В таких матчах важно забить гол. Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится играть. Поэтому хорошо, что удалось открыть счет до перерыва, и во втором тайме была уже совсем другая игра.

- "Динамо" набрало уверенный ход. Откуда у команды такая уверенность?

- С победами приходит и уверенность в своих силах. Побед было достаточно, осталось довести начатое до конца.

- Наверное, после забитого мяча тебе хотелось подольше задержаться на поле?

- Конечно, всегда хочется играть как можно больше. Но тренер принял такое решение. Я благодарен, что он дал мне шанс выйти в стартовом составе. Считаю, что у меня получилось себя проявить.

- Что выйдет на первый план в важнейшем этапе концовки сезона?

- Мы весь сезон шли к этому. Как говорится, осталось только собрать сливки. Но никакой расслабленности быть не может, нам нужно сделать свое дело", — сказал Леднев.

Напомним, что Богдан Леднев - автор первого забитого гола в ворота "Агробизнеса". На 66-й минуте матча футболист был заменен на Буяльского. В текущем составе за "Динамо" 23-летний Леднев провел 18 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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