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Леднев – о победе над Агробизнесом: Всегда непросто играть с соперниками, которые делают акцент на обороне
Футболист "Динамо" поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - Ю.Юрьев
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Агробизнес" (3:0).
- Можно ли сказать, что это один из важнейших голов в твоей карьере, если принимать во внимание то, как киевляне открыли счет?
- Все голы важны, но, конечно, приятно забивать в таких матчах, как полуфинал Кубка, в котором разыгрывается путевка в финал.
- Почему так долго не удавалось открыть счет?
- Всегда тяжело играть с соперниками, которые выходят действовать на оборону, хорошо перестраиваются. Они понимают, что только за счет этого могут победить. Но в том моменте соперники где-то не добежали, и мы сразу наказали их за ошибку.
- Можно считать, что "Динамо" победило на классе?
- В таких матчах важно забить гол. Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится играть. Поэтому хорошо, что удалось открыть счет до перерыва, и во втором тайме была уже совсем другая игра.
- "Динамо" набрало уверенный ход. Откуда у команды такая уверенность?
- С победами приходит и уверенность в своих силах. Побед было достаточно, осталось довести начатое до конца.
- Наверное, после забитого мяча тебе хотелось подольше задержаться на поле?
- Конечно, всегда хочется играть как можно больше. Но тренер принял такое решение. Я благодарен, что он дал мне шанс выйти в стартовом составе. Считаю, что у меня получилось себя проявить.
- Что выйдет на первый план в важнейшем этапе концовки сезона?
- Мы весь сезон шли к этому. Как говорится, осталось только собрать сливки. Но никакой расслабленности быть не может, нам нужно сделать свое дело", — сказал Леднев.
Напомним, что Богдан Леднев - автор первого забитого гола в ворота "Агробизнеса". На 66-й минуте матча футболист был заменен на Буяльского. В текущем составе за "Динамо" 23-летний Леднев провел 18 матчей, в которых забил 2 гола.
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