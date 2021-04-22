Герой футбольного дня. Виталий Вернидуб

Этим и отличаются капитаны команд от рядовых бойцов – умением контролировать эмоций и держать себя в руках, показывая пример другим. Понравились вчера игра и поведение капитана "Зари" Виталия Вернидуба.

Судейство было не самого высокого качества. Луганчане пострадали, получая желтые карточки и лишившись чистого гола. Но Виталий Вернидуб перед началом послематчевой серии любезно, вежливо и добродушно общался не только с соперником Юрием Панькивым, но и с арбитрами. Поведение капитана "Зари" максимально способствовало уверенности его партнеров при пробитии одиннадцатиметровых. И закономерно, что "Заря" провела ее лучше. Ошибся только Иванисеня, хотя и его удар срывом назвать нельзя. У Дмитрия был просто плохой день.

Для Вернидуба важно было сыграть этот матч на высоком уровне. Ведь после того ужаса, который творился в защите "Зари" в матче с "Ворсклой", второй подряд провал мог болезненно ударить по психологии команды Скрипника. А это "Зари" в конце сезона точно не нужно. Решающие матчи футбольного года лучше проводить с холодной головой.

Фото - ФК Заря / Автор неизвестный

Виталий Вернидуб – это олицетворение хладнокровия во вчерашнем поединке. "Александрия" немало держала мяч у себя, но крайне редко доводила ситуацию до остроты воротам Василя. По сути, подопечные Шарана угрожали чужим владением только тогда, когда ошибались луганчане в защите: Иванисеня привез пенальти в конце основного времени, Назарина подарил сопернику шанс во время второго экстра-тайма. А вот Виталий Вернидуб действовал четко, что и помогло "Зари" выиграть этот матч.

Если бы не судейский произвол, то не было бы даже серии пенальти, ведь на 106-й минуте Вернидуб забил чистый гол. Сначала он выиграл воздух у Бондаренко, потом поймал мяч на отскоке от игрока "Александрии" и точно пробил. Поэтому и цепляет за живое его поведение во время организационных процедур матча – взвешенно, с позитивным настроем и хладнокровием. Капитан – последний, кто должен терять голову, даже когда есть несправедливость.

Уже после поединка Виталий Вернидуб позволил себе высказаться: "Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пусть люди смотрят и разбирают эти моменты и делают выводы. В этом году мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики"... Есть с чем сравнивать. И "Заря" очень близка к тому, чтобы снова сыграть в престижном евротурнире. Нужно или выиграть финал Кубка Украины, или же защитить текущую третью позицию в УПЛ.