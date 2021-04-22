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Кочергин: Заря показала характер, мы одна команда
Полузащитник "Зари" высказался о победе над "Александрией"
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины с "Александрией" (1:1, 4:3 по пенальти).
"Как забил гол? Принял мяч, ушел в центр и ударил, ничего сложного. Жаль, что этот гол не принес нам победу, но мы показали характер и что мы одна команда, одно целое", – сказал Кочергин.
Напомним, что Кочергин открыл счет в этом матче на 20-й минуте. Однако закрепить победу "Заря" смогла в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка Украины "луганчане" встретятся с "Динамо".
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