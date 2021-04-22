Могло ли быть иначе, или Зачем я это смотрел? Акценты зрителя на полуфиналах Кубка Украины

Не знаю как вам, я для меня сценарий предстоящих полуфиналов читался легко.

Полное и абсолютное превосходство "Динамо", исход поединка которого с "Агробизнесом" был ясен сразу после жребия (будем откровенны: последний не столько выиграл четвертьфинал, сколько "Шахтер" его проиграл – немощный весенний "Шахтер" Палкина). И серия пенальти в Александрии – после невыразительной и малосодержательной борьбы в течение двух часов.

Были нюансы: "Заря" неплохо выглядела до перерыва, а в овертайм игра перешла почти перед самым свистком об окончании основного времени. Однако в целом все вышло весьма банально и ожидаемо. А могло ли быть иначе? В принципе, возможно. Но об этом ниже.

Агробизнес – Динамо 0:3

Александрия – Заря 1:1 (пенальти – 3:4)

В Тернополе зрелища хватало – дюжина опасных моментов. Но однобокого зрелища – у одних и тех же ворот, на радость и потеху болельщикам столичного клуба.

Справедливости ради, прав коуч "Агробизнеса", когда говорит об изъянах Регламента: одни играют после четырех игр с потерей дисквалифицированных, а другие – полным составом после одной. Это глупейшая недоработка организаторов.

Насколько это помогло бы проигравшим – другой вопрос. Но то, что вчера слабый был ослаблен еще намного больше (Чижевский говорит о 40%), причем, находясь изначально в неравных условиях с фаворитом – однозначно. И кому это интересно? И зачем это нужно?

В Александрии, повторюсь, "Заря" вытащила первый тайм, в котором трижды всерьез угрожала воротам хозяев поля. После перерыва был лишь полумомент у Кочергина в середине тайма да пенальти в другие ворота на посошок – перед увлекательным путешествием в экстра-таймы.

А там мы наблюдали незасчитанный гол "Зари" на 105-й с прицепом минуте плюс комедию промахов по мячу в исполнении игроков "Александрии" на 110-й. И все – ура, у нас пенальтии!

Скажу, и не впервые: чем старше становишься, тем меньше удовольствия от этой послематчевой лотереи, которую отнюдь не зря так прозвали сами футболисты. Потому что все отчетливее понимаешь: это лишь искусственная приставка, придаток к игре в футбол, призванный определять сильнейшего там, где игра не закончилась победой. Это не игра – это после игры.

К счастью, на этот раз Фортуна улыбнулась сильнейшему – и слава Богу! Ключевым стал сэйв Шевченко, выпущенного специально на пенальти. Причем, Скрипник скажет, что это был чисто психологический ход – на удачу. И удача клюнула.

Возвращаясь же в Тернополь, мы увидим, что здесь игру закрыл первый же гол, забитый Ледневым в раздевалку "Агробизнеса". Поскольку голевых моментов у проигравших не было и, такое впечатление, что и не могло быть: очевидно ставка была на ту же удачу в лотерее. Дотянем до леса – решили друзья, а там всякое случается…

По игре же, "Динамо" должно было выносить соперника со стадиона (который антуражем больше напоминал ипподром) с еще более крупным счетом.

Тогда как "Заря" уверенно "наиграла" на забитый мяч еще до перерыва. В отличие от "Александрии", чей доробок (не нашел вменяемого перевода на русский этого подходящего слова) за весь матч заключался в том самом пенальти на исходе основного времени.

К этому 11-метровому, реализованному Бондаренко, вопросов нет, наверное, ни у кого. Есть они к не засчитанному голу Вернидуба в концовке первого экстра-тайма. Свисток арбитра Пасхала прозвучал еще до удара по воротам. Что же он зафиксировал?

Говорят, что Лучи увидел здесь фол Вернидуба на Бондаренко. Обращаюсь к своему консультанту Юстасу. Ответ: "Ты знаешь мое отношение к украинским комментаторам, но тут не могу не согласиться. Цитата: возможно нарушение социальной дистанции и отсутствие маски. Наиболее приемлемая версия свистка".

Позже появилось какое-то невнятное толкование решения арбитра от игрока "Зари" Юрченко: "Не, не, не - не фол. Он просто свистнул и сказал, что была подача с углового, он сказал, что... Я знаю, как подача, то мяч должен вылететь за линию или со штрафной". И понимай, как хочешь…

Алло, Юстас? "Если до гола был свисток об окончании игры – все верно. Время игры определяет ТОЛЬКО судья в поле. Другое дело, что дают обычно доиграть эпизод, но теоретически можно свистнуть в любую секунду".

И мы оба сходу вспомнили случай 37-летней давности – когда харьковский рефери Сергиенко пресек победный гол "Черноморца" в Днепропетровске, свистнув сразу же после того как состоялся удар с назначенного штрафного. Соколовский бьет по мячу, тот влетает в сетку ворот, но между этими двумя мгновениями раздается свисток. А вы говорите: Пасхал.

В любом случае, судейство было "на высоте". Прибавим сюда отмененный после ВАРа (!!!) Козыряцким назначенный было им пенальти в ворота "Агробизнеса" в середине второго тайма. "Как по мне – чистый пенальти. Игрок играет в мяч, затем его бьют в ногу, как можно подставиться при этом?" А последнее, якобы, утверждал тот же Лучи.

Что же касаемо последнего пенальти в серии – нужно ли было его перебивать, то: "По поводу скрина в статье на сайте – там мяч уже оторвался от ноги. Это не момент удара: мяч уже сошел с ноги. А вратарь пяткой практически на линии. Если взять миллисекунды назад, то, может, он касался линии". Так говорил Юстас.

Самой везучей в полуфиналах была "Александрия". Уже на 3-й минуте мяч, скользнув по перекладине, едва не посетил ее ворота. Ну и дико повезло, считаю, с этим пенальти в игре – чистая случайность и несчастный случай для "Зари". Когда она, казалось бы, уже заслуженно закрывала игру.

В экстра-таймах подфартило уже команде Скрипника. Вантух и Шастал непостижимым образом прошляпили уникальный шанс "Александрии" вырвать победу. Не засчитанный пятью минутами ранее гол "Зари" Фортуне шить не будем – это все-таки парафия подслеповатой Фемиды.

Все, что можно вспомнить о везении в Тернополе – это подвернувшегося под удар Шапаренко Цыганкова, при 0:0. Похоже, мяч там летел в створ ворот. Впрочем, до открытия счета оставалось каких-то три минуты…

Немудрено, что на этой улице с односторонним движением в глаза бросались форварды. Причем, я бы выделил Родригеса с Бесединым совершенно на равных основаниях. Разница в том, что первый был самой яркой фигурой первого тайма, а второй больше запомнился уже во втором. Так же не должно удивлять и то, что в Александрии личностей такого уровня я не узрел.

Без вариантов, прогнозируемым было и то, что с возвращением зрителей на трибуны, будут настойчиво лезть на первый план эти далекие от футбола и близкие к политике агрессивные молодые люди, главным для которых является продемонстрировать миру свою мнимую значимость.

Луческу правильно сказал: "Вы – не "Динамо". И это красноречиво подтвердили трибуны, скандировавшие его фамилию – не только болельщики киевлян, что весьма дорогого стоит. Но еще правильнее было бы не обращать внимания на эти потуги. Внимание на них нужно обращать лишь тем, кто обеспечивает порядок на стадионе. Должное внимание.

Крупнейшие группировки ультрас в Украине (и не только в ней) уже давным-давно окучивают определенные политические силы. К футболу у нас эти бойцы имеют все меньшее отношение. Это наглядно показал пример с Луческу и Суркисами.

Последние стали "ганьбой "Динамо" не тогда, когда действительно опустили его ниже плинтуса, а лишь тогда, когда стали его оттуда потихоньку выковыривать наружу – где логика клубного болельщика? Зато это произошло аккурат в тот момент, когда политическим покровителям псевдофанатов понадобилось организовать травлю своих оппонентов.

Луческу не угодил не результатами команды – для этого сегодня нужно быть конченым идиотом. А, видите ли, тем, что он когда-то кому-то говорил. Сегодня за него говорит в пользу "Динамо" решительно все, но для стаи мосек, лающих на слона, это не имеет значения. Только покрывшиеся плесенью и вырванные из контекста цитаты. Но караван идет.

Прошу прощения у своих читателей за лирическое отступление. Хотелось бы больше не возвращаться к данной теме.

Ведь именно этого они и добиваются – посмотрите, сколько новостей и телесюжетов, посвященных околофутбольному недоразумению. Рецепт прост: игнор обыкновенный. При условии, что футболистов будут от них ограждать. А с этим в стране напряженка.

Словом, предсказуемым было практически все. Конечно, кроме исхода серии пенальти. Может быть, потому я все это удовольствие и досмотрел до конца. А еще потому, чтобы поделиться с вами впечатлениями, как всегда.

Резюме: полуфиналы вышли так себе. Третий сорт – не брак. Четвертьфиналы пришлись по душе гораздо больше. Чего нам ждать от финала? Увидим ли мы "Зарю", которая будет играть с "Динамо" на равных до конца? Вне зависимости от результата.

Надеюсь на это. Финал должен быть Финалом.

Фото - ФК "Динамо" Київ, ФК "Олександрія"

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