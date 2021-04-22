  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Квраваев о матче с Агробизнесом: Класс играет свою роль
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квраваев о матче с Агробизнесом: Класс играет свою роль

Кубок Украины
(1 голосов)

Киевляне без особых проблем разгромили соперника

Квраваев о матче с Агробизнесом: Класс играет свою роль

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев, в эфире ТК "Футбол" высказался о победе над "Агробизнесом" (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

"Не сказал бы, что нам было легко. Было видно, что соперник в первом тайме закрылся и не давал ничего создать. Да, конечно были моменты у Беседина и Шапаренко. Если бы реализовали их - было б легче.

Добились нужного результата, не дали сопернику ничего создать у своих ворот, забили 3 гола, могли забить больше. Конечно видно, что класс играет свою роль. Мы разбирали соперника, не было никакой недооценки, полноценно готовились к матчу, чтобы победить", – сказал Караваев.

Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Динамо" сыграет с "Зарей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...