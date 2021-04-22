Квраваев о матче с Агробизнесом: Класс играет свою роль

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев, в эфире ТК "Футбол" высказался о победе над "Агробизнесом" (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

"Не сказал бы, что нам было легко. Было видно, что соперник в первом тайме закрылся и не давал ничего создать. Да, конечно были моменты у Беседина и Шапаренко. Если бы реализовали их - было б легче.

Добились нужного результата, не дали сопернику ничего создать у своих ворот, забили 3 гола, могли забить больше. Конечно видно, что класс играет свою роль. Мы разбирали соперника, не было никакой недооценки, полноценно готовились к матчу, чтобы победить", – сказал Караваев.